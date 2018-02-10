Суббота, 10 февраля 2018

Все фигуранты “кремлевского списка”, опубликованного 30 января Минфином США, поддерживают Владимира Путина. Об этом в интервью The Washington Post заявил гендиректор “Ростеха” Сергей Чемезов.

“Они (администрация США. – Ред.) думают, что деморализованные фигуранты списка придут к американцам и скажут “Да, мы с вами. Давайте вместе свергнем Путина”, – передает слова Чемезова газета. – Вовсе нет – это даст противоположный эффект. Все, кто включен в список, поддерживают Путина”.

Чемезов также выразил сомнения в том, что Россия и США продлят действие соглашения об ограничении ядерных вооружений. “Как можно ждать дальнейших переговоров, если мы не доверяем друг другу?” – заметил он.

Недавнюю публикацию Соединенными Штатами новой ядерной стратегии, одной из задач которой является сдерживание России, Чемезов прокомментировал так: “Это приведет к очередной гонке вооружений, поскольку мы будем делать то же самое, что и американцы”.

О президенте США Дональде Трампе гендиректор “Ростеха” заметил: “Может быть, он найдет силы и изыщет возможности изменить политику в отношении России. Мы ожидали восстановления нормальных отношений, какими они были при Джордже Буше-младшем”.

Чемезов – бывший сотрудник КГБ и давний знакомый Путина. В 1980-х годах они вместе работали в ГДР. В 1996-1999 годах Чемезов возглавлял отдел внешних экономических связей управления делами президента; заместителем управляющего делами в 1998-м был Путин.

В апреле 2014 года гендиректор “Ростеха” был включен в санкционный список США, принятый в связи с аннексией Крыма. Он является фигурантом и нынешнего “кремлевского списка”.