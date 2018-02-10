Суббота, 10 февраля 2018

В ауле Ахты, райцентре на юге Дагестана, у отдела полиции произошли волнения в связи с убийством местного жителя Байрама Омарова. Об инциденте, случившемся в пятницу, на другой день сообщил “Кавказский узел”.

18-летний Омаров исчез в начале января. 8-го числа того же месяца на мобильник бабушки молодого человека пришла эсэмэска от некоего Ризвана. Автор сообщения утверждал, что Омаров похищен, и требовал за его освобождение выкуп 1,5 миллиона рублей. Он также грозил убить похищенного, если родственники обратятся в полицию.

Несмотря на это, Абдул Омаров, отец молодого человека, 9 января обратился в полицию.

Однако 18-го числа силовики заявили, что молодой человек инсценировал свое похищение вместе со знакомым – 22-летним Замиром Саидовым, – чтобы завладеть деньгами своего отца. Саидов, писало РИА “Дербент”, утверждал, что привез Омарова к аулу Авадан в 10 километрах к югу от Дербента, там высадил из машины и больше его не видел.

Как отмечал “Черновик”, в соцсетях была развернута кампания, участники которой дискредитировали Омарова и выражали доверие силовикам.

Между тем на днях Саидов сознался в убийстве Омарова и вечером 8 февраля показал следователям место близ аула Джаба Ахтынского района, где спрятал свою жертву. На теле молодого человека обнаружили семь ножевых ранений и две раны от выстрелов из травматического пистолета.

В своих новых показаниях Саидов заявил, что инсценировка похищения была именно его планом, а Омаров 4 января согласился в нем участвовать. Однако уже после отправки эсэмэски с требованием выкупа молодой человек изменил свои намерения и потребовал отвезти его домой. Саидов повез знакомого в Ахты, по пути свернул под благовидным предлогом в сторону Джабы и там жестоко убил Омарова.

Все эти события, передавало РИА “Дербент”, произошли еще 4 января. Как это согласуется с сообщениями об отправке семье Омарова эсэмэски 8-го числа, непонятно.

Между тем отец убийцы, Билали Саидов, – бывший начальник СИЗО. В этой связи у родственников и близких погибшего возникли сомнения, что Саидов-младший понесет наказание. Кроме того, ранее местные жители заявляли, что следователи умышленно затягивают поиски пропавшего.

9 февраля жители Ахтов и соседнего аула Фий, откуда происходит семья убитого, явились к райотделу полиции и потребовали выдать убийцу. Десятки полицейских удерживали вход в здание и убеждали собравшихся разойтись.

Как утверждало МВД по Дагестану, “беседа с жителями” возымела успех и собравшиеся прекратили акцию. “Нарушений общественного порядка не допущено”, – заверяли силовики.

Дом Саидова-старшего был взят под охрану.