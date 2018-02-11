Воскресенье, 11 февраля 2018

Зампред Кировского райсуда Томска по уголовным делам Ирина Сибова приговорила 26-летнего местного жителя к полутора годам условно с двухлетним испытательным сроком за агитацию с призывами участвовать в революции, анонсированной на 5 ноября 2017 года лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым. Об этом сообщает Vtomske.Ru со ссылкой на региональное УФСБ. Имя осужденного не уточняется ни в публикации, ни в карточке дела на сайте суда.

Как можно заключить из заметки, гражданин был объявлен виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Согласно фабуле дела, он поместил в Сети призывы к “действиям, направленным на возбуждение социальной розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов, а также на насильственный захват властных полномочий”.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания. Дело было рассмотрено в особом порядке за одно заседание – 1 февраля.

На апелляцию осужденный не подавал, и приговор уже вступил в силу.

3 ноября прошлого года ФСБ объявила, что в Томске задержаны “члены ячейки движения “Артподготовка”, которые якобы “планировали совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков”. Заявлялось, что у задержанных изъято 15 коктейлей Молотова и что решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 205 УК (покушение на теракт; до 15 лет колонии).

Позже в тот же день спецслужба объявила, что в том же Томске открыто дело как раз по части 2 статьи 280 УК в связи с планами подозреваемых “в период празднования Дня народного единства… организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан”. Заявлялось, что речь идет о членах недавно запрещенной в России организации (“Артподготовка” была запрещена 26 октября).

Ни имена задержанных, ни даже их число не уточнялись. Кроме того, из публикаций было не понятно, идет ли речь о двух разных группировках или об одной и той же, членам которой первоначально собирались вменить терроризм, но в итоге ограничились “экстремистской” статьей.

Вероятнее, правильнее второе предположение. Во всяком случае, из публикации ТАСС, на которую в ноябре ссылались “Грани”, упоминание о задержании граждан, у которых изъяли коктейли Молотова, исключено.