Понедельник, 12 февраля 2018

Для Совета Федерации предполагается построить новое здание по соседству с нынешним, расположенным на Большой Дмитровке. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Расходы на проектирование и строительство заложены в федеральной адресной инвестиционной программе. На разработку проекта в нынешнем году выделено 60 миллионов рублей, на постройку в 2019-2020 годах – 1,63 миллиарда. Чтобы освободить место для нового корпуса, будет снесен старинный дом 1917 года постройки. Как утверждается, он ветхий.

Заказчиком проекта выступает управление делами президента (УДП) – оно отвечает за эксплуатацию всех зданий высших органов власти. Проектирование поручено научно-исследовательскому центру “Строительство”, которым руководит бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Для разработки плана участка стройки НИЦ “Строительство” обратился к субподрядчику – “Мосгеотресту”.

В новом здании должно быть восемь этажей, из них два подземных. Его соединят переходом с нынешним. В новом корпусе разместятся кабинеты 90 из 170 сенаторов, а также чиновников аппарата Совфеда. Сейчас все они работают в здании на Новом Арбате, в другой части центра Москвы. Это здание после постройки нового корпуса предполагается освободить и передать УДП.

Также в новом корпусе будут располагаться кабинеты для 17 членов Совфеда, назначаемых по президентской квоте. Поправки о назначении сенаторов главой государства были включены в Конституцию в 2014 году, однако пока соответствующие места в верхней палате вакантны.

На прошлой неделе издание передавало, что в нынешнем году запланирована также реконструкция здания Госдумы на Охотном Ряду. Предполагается расширить зал заседаний, а на крыше здания соорудить купол.

Несколько лет назад в местности Мневники на северо-западе столицы планировалось построить единый Парламентский центр, в котором разместились бы обе палаты Федерального собрания. Однако в дальнейшем от этой идеи отказались.