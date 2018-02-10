Суббота, 10 февраля 2018

Редакция “Медиазоны” по требованию Роскомнадзора удалила с сайта фильм-расследование основателя ФБК Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. Редакция намерена обжаловать решение РКН, говорится в сообщении, опубликованном вместо видеозаписи.

В пятницу вечером “Медиазона” и “Радио Свобода” получили уведомления Роскомнадзора. В нем говорилось, что опубликованный накануне новостной материал о расследовании ФБК включен в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

“РКН в требовании ссылается на некое решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 09.02.2018. Любой может зайти на сайт суда и убедиться, что решений за эту дату с таким номером и с такими участниками не опубликовано, – заявил руководитель правозащитной группы “Агора” Павел Чиков. – Внесение в реестр запрещенной информации и требование удалить контент в течение суток после вынесения решения без возможности с ним даже ознакомиться, не говоря уж о праве принять участие в судебном заседании, – это злоупотребление руководством Роскомнадзора должностными полномочиями из ложно понятных интересов службы, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан (вот этот конституционный запрет на цензуру и свободу средств массовой информации inter alia). Иными словами – преступление, предусмотренное статьей 285 УК”.

По словам Чикова, представляющие интересы “Медиазоны” юристы “Агоры” обжалуют действия Роскомнадзора и Усть-Лабинского райсуда во всех судебных инстанциях, включая ЕСПЧ.

В четверг Навальный опубликовал расследование о Приходько. Оно основано, в частности, на постах в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства под псевдонимом Настя Рыбка и ее же книге “Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха”. Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов. Эксперты ФБК пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили вице-премьер – руководитель аппарата правительства Приходько и Дерипаска, а само путешествие проходило в Норвегии в августе 2016 года. По словам оппозиционера, отдых в Норвегии можно расценивать как форму взятки для Приходько.

В одном из роликов, выложенных Рыбкой в инстаграме, Дерипаска и человек, похожий на Приходько, обсуждают на яхте российско-американские отношения. Летом 2017-го Associated Press сообщала, что Дерипаска еще в 2005 году нанял будущего начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта для лоббирования интересов Кремля в США.

Навальный также привел данные об элитной недвижимости Приходько и его жены – даче площадью 1580 квадратных метров, большом земельном участке и двух квартирах в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Навальный предполагает, что имущество приобретено на взятки вице-премьеру от олигархов.

В пятницу ФБК отправил в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании фонда. В организации пообещали отправить в понедельник аналогичное заявление главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

Дерипаска обещал подать против Навального иск о защите чести и достоинства из-за распространения политиком “лживых обвинений” в адрес миллиардера. “Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности”, – говорится в заявлении представителя бизнесмена.

Приходько заявил о желании ответить Навальному “по-мужски”. “По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля”, – сказал вице-премьер. По словам Приходько, “политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное – от моего друга (Дерипаски. – Ред.) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта”.

По словам чиновника, подавать в суд на Навального – “слишком много чести”. “Достаточно того, что это сделают другие люди”, – сказал вице-премьер.