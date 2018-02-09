Пятница, 9 февраля 2018

По решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края сайт Алексея Навального внесен в Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Об этом сообщает сам политик.

В реестр также включен размещенный на YouTube фильм-расследование о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске и их круизе на яхте с секс-работницей Настей Рыбкой. К настоящему времени ролик набрал более 2,7 миллиона просмотров. При этом доступ к ресурсам пока не ограничен. “Оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить все добровольно, а потом блокируют”, – отмечает Навальный. При этом никаких уведомлений политик пока не получал.

“Меньше суток понадобилось “суду”, чтобы принять документы и обслужить граждан Дерипаску и Приходько до полного удовлетворения, – пишет Навальный. – Могу выразить свое оценочное суждение: судья Усть-Лабинского районного суда, вынесший (или вынесшая) решение о запрете нашего расследования, – самая настоящая проститутка, выполняющая заказы клиентов. С такой даже и Насте Рыбке зазорно знаться”.

В 2004 году Дерипаска зарегистрировался в Усть-Лабинске и заключил соглашение с Краснодарским краем. Согласно документу, половина уплаченных миллиардеров налогов поступают в бюджет района, а у Дерипаски есть право контролировать его расходы, сообщали “Ведомости”. “Именно там Дерипаска подает на всех в суд (можно проверить по сайту суда) и – удивительное дело – всегда выигрывает!”, – пишет Навальный.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил РБК, что его ведомство получило​ определение суда “с обеспечительной мерой по удалению данной информации”, которая вступает в действие незамедлительно. “Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством”, – сказал Жаров.

Вечером представитель Дерипаски пояснил, что иск в суд был подан не к Навальному, а к Рыбке. “Иск в суд подан против физических лиц Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни, – отметил представитель миллиардера. – Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения”. Суд обязал запретить публикацию любых материалов, основанных на постах Рыбки, до рассмотрения иска по существу.

В пятницу вечером “Медиазона”,”Радио Свобода” и другие СМИ получили уведомления Роскомнадзора о том, что фильм “Секс-охотница разоблачает взяточника” включен в реестр запрещенной информации. Редакция “Медиазоны” под угрозой блокировки видео удалила и заявила, что будет обжаловать решение.

“Внесение в реестр запрещенной информации и требование удалить контент в течение суток после вынесения решения без возможности с ним даже ознакомиться, не говоря уж о праве принять участие в судебном заседании, – это злоупотребление руководством Роскомнадзора должностными полномочиями из ложно понятных интересов службы, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан (вот этот конституционный запрет на цензуру и свободу средств массовой информации inter alia). Иными словами – преступление, предусмотренное статьей 285 УК”, – заявил руководитель правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

По словам Чикова, представляющие интересы “Медиазоны” юристы “Агоры” обжалуют действия Роскомнадзора и Усть-Лабинского райсуда во всех судебных инстанциях, включая ЕСПЧ.

В четверг Навальный опубликовал расследование о Приходько. Оно основано, в частности, на постах в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства под псевдонимом Настя Рыбка и ее же книге “Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха”. Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов. Эксперты ФБК пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили вице-премьер – руководитель аппарата правительства Приходько и Дерипаска, а само путешествие проходило в Норвегии в августе 2016 года. По словам оппозиционера, отдых в Норвегии можно расценивать как форму взятки для Приходько.

В одном из роликов, выложенных Рыбкой в инстаграме, Дерипаска и человек, похожий на Приходько, обсуждают на яхте российско-американские отношения. Летом 2017-го Associated Press сообщала, что Дерипаска еще в 2005 году нанял будущего начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта для лоббирования интересов Кремля в США.

Навальный также привел данные об элитной недвижимости Приходько и его жены – даче площадью 1580 квадратных метров, большом земельном участке и двух квартирах в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Навальный предполагает, что имущество приобретено на взятки вице-премьеру от олигархов.

В пятницу ФБК отправил в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании. В фонде пообещали отправить в понедельник аналогичное заявление главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

Дерипаска обещал подать против Навального иск о защите чести и достоинства из-за распространения политиком “лживых обвинений” в адрес миллиардера. “Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности”, – говорится в заявлении представителя бизнесмена.

Приходько заявил о желании ответить Навальному “по-мужски”. “По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля”, – сказал вице-премьер. По словам Приходько, “политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное – от моего друга (Дерипаски. – Ред.) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта”.

По словам чиновника, подавать в суд на Навального – “слишком много чести”. “Достаточно того, что это сделают другие люди”, – сказал вице-премьер.