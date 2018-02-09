Пятница, 9 февраля 2018

Двое граждан, Анатолий Шаляпин и Сергей Войков, взяты под стражу на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения по подозрению в продолжении деятельности экстремистской организации… Во время обысков, которые иногда проходили в грубой форме и сопровождались оскорбительными комментариями, у граждан изымались Библии, все электронные устройства и носители информации… в некоторых случаях – даже висящие на стене фотографии. Уже на следующий день начались допросы граждан, которые являются в полицию по повестке. Стало известно, что создана следственная группа, состоящая из 12(!) следователей Следственного управления МВД. Гражданам задают вопросы типа: “Правда ли вы верите, что во время Страшного суда все умрут, а вы останетесь?” и “Как вы относитесь к президенту страны В.В. Путину?”

“Свидетели Иеговы в России”

- В числе прочего я говорил, – рассказывал арестант, – что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

- Далее!

- Далее ничего не было, – сказал арестант, – тут вбежали люди, стали меня вязать и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

- На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! – сорванный и больной голос Пилата разросся… – И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней!

Михаил Булгаков. “Мастер и Маргарита”