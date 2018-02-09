Пятница, 9 февраля 2018

В Ингушетии убиты двое участников вооруженного подполья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

“В рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Назрановском районе Республики Ингушетия при проведении оперативно-разыскных и засадных мероприятий около 10:00 на участке горно-лесистой местности юго-восточнее села Али-Юрт были блокированы двое бандитов, причастных к осуществлению террористической деятельности, – говорится в сообщении. -

На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия”. В ходе скоротечного боя оба были убиты.

“На месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде “пояса смертника”, компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение, – сказали в НАК. – Специалистами-взрывотехниками ФСБ России самодельные взрывные устройства в связи с опасностью их транспортировки уничтожены на месте”.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава силовиков нет.

По данным НАК, один из убитых находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне “Исламскогого государства”.