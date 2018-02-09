Пятница, 9 февраля 2018

На погранпереходе Койдула Эстония и Россия произвели обмен осужденными за шпионаж, сообщает агентство ERR со ссылкой на пресс-служба Полиции безопасности (КаПо). В Россию вернулся Артем Зинченко, в Эстонию – Райво Суси.

Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии. По словам гендиректора КаПо, стороны заключили устраивающее оба государства соглашение. “Эстонское государство помогает своим гражданам так, как только может. Эстония выслала в Россию совершившего преступление в виде тайной прослушки, а эстонский предприниматель благодаря этому сможет вернуться к близким после длительного заключения в России”, – сказал Синисалу.

Предыдущий аналогичный обмен произошел в сентябре 2015 года. Тогда осужденный в России бывший сотрудник КаПо Эстон Кохвер был обменен на бывшего офицера КаПо Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.

В мае прошлого года Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам заключения 30-летнего гражданина России Зинченко за незаконное сотрудничество с российской военной разведкой России. Как установило следствие, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. Начиная с 2013 года и до своего задержания 9 января 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе. В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.

11 февраля 2016 года эстонский бизнесмен Суси был задержан в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”. Ему предложили проехать в здание ФСБ на Лубянке, а на другой день по решению Лефортовского райсуда отправили в СИЗО “Лефортово”.

11 декабря прошлого года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима по статье 276 УК (шпионаж). Слушания проходили в закрытом режиме, на дело был наложен гриф “совершенно секретно”. По словам адвоката Анатолия Толпегина, инкриминируемое эстонцу преступление “имело место в 2004-2007 годах”.