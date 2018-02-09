Пятница, 9 февраля 2018

Прокуратура Западного военного округа отказалась проверить заявление адвоката Виталия Черкасова о пытках фигуранта дела “Сети” Виктора Филинкова сотрудниками ФСБ, сообщает юрист. Надзорное ведомство передало документы в региональное управление спецслужбы.

“Из военной прокуратуры пришел ответ: проверять сообщение о пытках в ФСБ не будем, пусть этим занимается сама ФСБ(!)”, – написал Черкасов.

Адвокат отметил, что еще 1 февраля в прокуратуре ему заявили, что у них для проверки “полномочий не хватает”. Черкасову предложили написать заявление о возбуждении уголовного дела и обещали переслать документ в Военный следственный отдел. “Я отказался и предложил проводить, как положено, прокурорскую проверку. С выходом в СИЗО-3, с опросом самого Виктора, исследованием медсправок и т.д.”, – отметил юрист.

Черкасов цитирует закон “О прокуратуре”, в котором проверка “сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина” возложена как раз на надзорное ведомство. “Обжалуем. Включим в кейс для ЕСПЧ”, – заявил адвокат.

23 января Филенкова задержали, причем родственники долго не могли выяснить, где он находится. 25 января Дзержинский райсуд Петербурга арестовал анархиста до 23 марта как подозреваемого по 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет лишения свободы) по так называемому делу “Сети”.

На следующий день Филинков заявил о пытках, которым его подвергли сотрудники ФСБ после задержания 23 января. Посетившие его в СИЗО-3 члены городской Общественной наблюдательной комиссии увидели у Филинкова многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей поверхности грудной клетки и по всей поверхности правого бедра, а также гематому на правой щиколотке. Кроме того, правозащатники заметили шапку со следами крови – работники ФСБ стирали с Филинкова кровь головным убором. Также у активиста на руках были красные следы от наручников.

Политзек рассказал правозащитникам, что сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Киев, посадили в машину, где и стали пытать электрошокером. Активиста отвезли в ОП “Красногвардейский”, а оттуда в больницу № 26. Из больницы анархиста увезли в лес, где его около пяти часов избивали некие люди в масках. От Филинкова сначала добивались согласия дать признательные показания, а затем, когда он согласился, добивались, чтобы активист выучил точные формулировки. Филинкову угрожали, что в случае отказа избиение станет “легкой версией того, что будет”. После пыток, рассказал активист, его привезли в городское УФСБ, где он дал выученные “показания”. В это время анархисту угрожали, что если в суде он откажется от показаний, в СИЗО его посадят в камеру к больным туберкулезом.

О пытках заявил и знакомый Филинкова по работе промышленным альпинистом Илья Капустин, допрошенный в качестве свидетеля. Арестованные по делу “Сети” пензенские анархисты также сообщили о пытках током и подвешивании за ноги.

Позже Филинков сообщил, что в СИЗО его посетили сотрудники ФСБ, в том числе Константин Бондарев. Именно он руководил задержанием анархиста и последовавшими пытками, а также сам не менее 10 раз ударил задержанного. В СИЗО Бондарев угрожал Филинкову в случае отказа от сотрудничества.