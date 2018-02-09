Пятница, 9 февраля 2018

Опубликованный в конце января Минфином США “кремлевский список”, несмотря на формальные критерии составления, уже влияет на работу российских компаний. Об этом заявил глава совета Центра стратегического развития Алексей Кудрин в кулуарах съезда РСПП в Москве, сообщает Интерфакс.

“Безусловно, он влияет, и сейчас на тех, кто попал в список, тоже влияет. Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет, – сказал экс-министр финансов. – Но, конечно, ключевыми факторами все-таки являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть на внешнем (поле. – Ред.)”.

Кудрин считает, что саму по себе публикацию списка “мы, конечно, переживем”, и пока не следует “забегать вперед” с прогнозированием возможного введения новых ограничений на его основе. “Сейчас трудно сказать. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия. Но надеюсь, что не будет какой-то большой эскалации новых санкций”, – сказал глава совета ЦСР.

Включение в “кремлевский список” приведет к тому, что партнеры будут более осторожны, считает его фигурант, глава “Лукойла” Вагит Алекперов. “Это уже реальный список, сам факт существования этого списка – это уже негатив, – отметил миллиардер. – Я не понимаю принципа формирования этого списка. Конечно, это не влечет ничего хорошего, потому что “Лукойл” работает на глобальном рынке. Конечно, наши партнеры будут более тщательно подходить к сделкам с нашей компанией. Мы пока не оценили опасность, может быть, будет задержка по согласованию кредитных ресурсов, привлечения средств для наших проектов”. В то же время, по словам Алекперова, банкиры пока не запрашивали дополнительных документов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с мнением главы “Лукойла”, сообщает РБК. “Сегодня как раз будет общение (Владимира Путина. – Ред.) с бизнесменами, и бизнесмены вольны говорить о трудностях, которые могли эвентуально возникнуть. А то, что список вряд ли можно назвать позитивным, наверное, с Алекперовым согласятся все”, – сказал Песков.

30 января Минфин США опубликовал “кремлевский список”, подготовленный в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” В перечень были включены 210 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

На следующий день глава Минфина Стив Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.

Глава Минфина отверг обвинения конгрессменов-демократов в “медлительности” с введением санкций. “Мы возьмем за основу этот доклад и обдумаем, как делаем и всегда, когда именно следует вводить санкции, – сказал Менушин. – Это никоим образом не значит, что мы не будем налагать санкций ни на кого из этого списка. Я не думаю, что мы медлительны: список опубликован вчера вечером. Мы ожидаем, что обсудим с вами ситуацию за закрытыми дверями”.

1 февраля помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сайег заявил, что широко распространилась “неверная интерпретация” доклада. По его словам, несекретная часть документа действительно основана на общедоступных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы и новости в СМИ, тогда как засекреченная часть написана с использованием разведывательных источников и методов. При этом чиновник вновь заявил, что в отношении ряда фигурантов секретной части последуют санкции.

“Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России, – сказал Сайег. – Секретное приложение включено в отчет, чтобы избежать потенциального вывода активов названными в нем лицами и организациями, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации”.