Пятница, 9 февраля 2018

Дословно

Аркадий (1931-2005) и Георгий (1938-2009) Вайнеры, русские писатели

- Кабы мне по моей работе бабы не нужны были, сроду бы с ними,

шалавами противными, слова не сказал! Языком, паскуды, как метлой, машут!

“Эра милосердия”

Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинскоий районный суда Краснодарского края иск против секс-работницы Насти Рыбки за публикацию без согласия материалов о его личной жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя миллиардера.

“Иск в суд подан против физических лиц – Анастасии Вашукевич, то есть “Насти Рыбки”, и Александра Кириллова, то есть “Алекса Лесли”, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни”, – сказал представитель. По его словам, Дерипаска, “разумеется, не давал согласия на разглашение персональной информации”.

“Алексей Навальный ответчиком не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения”, – отметил представитель миллиардера. Он подчеркнул, что Навальный, по сути, “перепродал краденую информацию”, “додумав и дофантазировав до того”, чтобы обвинить бизнесмена в совершении уголовного преступления.

Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. “Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу”, – отметил представитель бизнесмена.

Именно в соответствии с определением суда о принятии обеспечительных мер все материалы, основанные на постах Рыбки, были включены в Единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Среди них оказались сайт Навального и размещенный на YouTube фильм-расследование о круизе на яхте вице-премьера Сергея Приходько и Дерипаски в сопровождении и Рыбки. К вечеру субботы ролик набрал более 3 миллионов просмотров.

“Меньше суток понадобилось “суду”, чтобы принять документы и обслужить граждан Дерипаску и Приходько до полного удовлетворения, – пишет Навальный. – Могу выразить свое оценочное суждение: судья Усть-Лабинского районного суда, вынесший (или вынесшая) решение о запрете нашего расследования, – самая настоящая проститутка, выполняющая заказы клиентов. С такой даже и Насте Рыбке зазорно знаться”.

В 2004 году Дерипаска зарегистрировался в Усть-Лабинске и заключил соглашение с Краснодарским краем. Согласно документу, половина уплаченных миллиардеров налогов поступают в бюджет района, а у Дерипаски есть право контролировать его расходы, сообщали “Ведомости”. “Именно там Дерипаска подает на всех в суд (можно проверить по сайту суда) и – удивительное дело – всегда выигрывает!”, – пишет Навальный.

В пятницу вечером “Медиазона”,”Радио Свобода” и другие СМИ получили уведомления Роскомнадзора о том, что фильм “Секс-охотница разоблачает взяточника” включен в реестр запрещенной информации. Редакция “Медиазоны” под угрозой блокировки видео удалила. По словам руководителя правозащитной группы “Агора” Павелсловам Чикова, представляющие интересы “Медиазоны” юристы группы обжалуют действия Роскомнадзора и Усть-Лабинского райсуда во всех судебных инстанциях, включая ЕСПЧ.

В четверг Навальный опубликовал расследование о Приходько. Оно основано, в частности, на публикациях Рыбки. По словам оппозиционера, отдых в Норвегии можно расценивать как форму взятки от Дерипаски для вице-премьера. В одном из роликов, выложенных Рыбкой в инстаграме, Дерипаска и человек, похожий на Приходько, обсуждают на яхте российско-американские отношения. Летом 2017-го Associated Press сообщала, что Дерипаска еще в 2005 году нанял будущего начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта для лоббирования интересов Кремля в США.

Навальный также привел данные об элитной недвижимости Приходько и его жены – даче площадью 1580 квадратных метров, большом земельном участке и двух квартирах в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Навальный предполагает, что имущество приобретено на взятки вице-премьеру от олигархов.

В пятницу ФБК отправил в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании. В фонде пообещали отправить в понедельник аналогичное заявление главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

Дерипаска обещал подать против Навального иск о защите чести и достоинства из-за распространения политиком “лживых обвинений” в адрес миллиардера. “Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности”, – говорится в заявлении представителя бизнесмена.

Приходько заявил о желании ответить Навальному “по-мужски”. “По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля”, – сказал вице-премьер. По словам Приходько, “политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное – от моего друга (Дерипаски. – Ред.) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта”. По словам чиновника, подавать в суд на Навального – “слишком много чести”. “Достаточно того, что это сделают другие люди”, – сказал вице-премьер.