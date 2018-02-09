Пятница, 9 февраля 2018

В Махачкале генпрокурор России Юрий Чайка представил нового прокурора Дагестана, 46-летнего Дениса Попова, ранее возглавлявшего прокуратуру Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.

“Вчера указом президента России Попов назначен на должность прокурора сроком на пять лет”, – сказал Чайка 1 февраля Народное собрание республики одобрило кандидатуру Попова. Прежний прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, возглавивший прокуратуру региона в апреле 2013 года, ушел в отставку.

Генпрокурор выразил надежду, что “коллектив прокуратуры республики Дагестан способен в кратчайшие сроки перестроить свою работу”.

“Не сомневаюсь в готовности коллектива республиканской прокуратуры успешно решать все поставленные задачи, надежно защищать интересы каждого жителя республики, общества и государства. Уверен, что усилиями коллектива прокуратуры в тесном взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными удастся в кратчайшие сроки обеспечить законность и правопорядок на всей территории республики”, – сказал Попов.

Чайка также поручил разобраться, на какие средства построены дома республиканских чиновников. “Как оказалось, самые большие дома в республике – у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь, на какие средства они построены, – сказал генпрокурор. – Необходимо исключить факты замещения должностей государственной и муниципальной служб на основе подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, участия руководителей госорганов в деятельности коммерческих организаций”.

Чайка приехал в Махачкалу на подведение итогов работы комиссии Генпрокуратуры, которую возглавлял его заместитель Иван Сыдорук. “Комиссия Генпрокуратуры обнаружила 2431 нарушение закона, направила 83 представления, 170 протестов, возбуждено 71 уголовное дело и 433 дела по административным нарушениям”, – сказал Сыдорук. Он также обозначил основные задачи для прокуратуры Дагестана. Среди них – борьба с коррупцией, “которая приобретает системный характер”, защита социальных и трудовых прав граждан, соблюдение законности в сфере ЖКХ и ТЭК, борьба с нарушениями в сфере земельного законодательства и строительства, строгая регистрация всех преступлений и приоритет рассмотрения обращений граждан.

В понедельник в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР. Во вторник судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля всех четверых дагестанских чиновников. Обвиняемые отказались признать свою вину.

В понедельник врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Во вторник он предложил назначить премьером республики Артема Здунова, министра экономики Татарии. В среду депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии одобрили его кандидатуру. Васильев подписал соответствующий указ.

В среду стало известно, что практически во всех ведомствах Дагестана проходят выемки документов в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. Следственные действия ведут представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан с целью декриминализации властей региона. В выемках участвуют сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД.

Республиканским чиновникам, занимающим руководящие должности, запретили выезд из страны до окончания работы федеральной межведомственной комиссии.