Пятница, 9 февраля 2018

18-летний выпускник школы Михаил Галяшкин, обвиняемый в нападении на омоновца Романа Лукьянчука с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции 12 июня в Москве, извинился перед “пострадавшим”. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Тверского райсуда.

Галяшкин в своих показаниях суду сообщил, что возместил Лукьянчуку ущерб в размере 15 тысяч рублей и такую же сумму перевел в фонд “Подари жизнь”.

На вопрос адвоката Сергея Бадамшина Подсудимый ответил, что он распылил газ из-за желания обезопасить себя и окружающих, когда Лукьянчук достал резиновую палку и взмахнул ей. “Потерпевший с его командой задерживали человека в очень грубой форме. Они совершали те самые “расслабляющие удары”, толкали, отрывали от земли, без повода поменяли насилие”, – отметил Галяшкин.

При этом подсудимый признал, что “поступил импульсивно”. Он также выразил сожаление, что “поддался стадному чувству”, когда расклеивал листовки с надписью “Путин вор”.

Прокурор спросил у Галяшкина, как он относится к произошедшему. “Сожалею, готов принять любое наказание, но только маму расстраивать не хотелось бы”, – ответил подсудимый.

До этого суд допросил участницу акции Юлию Галямину. “Сотрудники полиции выхватывали людей очень агрессивно, некоторых валили на землю и уносили. Хотя люди ничего не делали, – сказала свидетельница. – Один из полицейских ударил меня кулаком в лицо, я потеряла сознание на несколько секунд”. При этом прокурор выступил против приобщения к материалам справки о полученной Галяминой на акции черепно-мозговой травме, заявив, что документ не относится к делу.

Судебное следствие завершено. Прения сторон суд назначил на 28 февраля.

На акции 12 июня Галяшкина, который тогда был несовершеннолетним, задержали и доставили в ОП “Текстильщики” для оформления административного протокола. Однако на другой день стало известно, что он подозревается по уголовному делу. Галяшкину предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии, после чего он 16 июня был помещен под домашний арест решением судьи Басманного райсуда Евгении Николаевой.

Согласно фабуле дела, во время акции 12 июня Галяшкин, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза Лукьянчуку “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Следствие вело управление центрального главка СКР по расследованию особо важных дел. В частности, делом занимался старший следователь Алексей Северилов, известный также своим участием в “деле 26 марта”. На начальной стадии следствия Галяшкин отказывался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции.

1 сентября появилась информация, что тот же следователь Северилов начал доследственную проверку в отношении полицейских, избивших Галяшкина на акции 12 июня. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава пунктов “а”, “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств). Медэкспертиза, проведенная на другой день после задержания Галяшкина, обнаружила у него на шее кровоподтек, образовавшийся, как говорилось в заключении, “от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета”.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, по словам его матери, он “выступает за правовое государство – отсюда и интерес к Алексею Навальному”.