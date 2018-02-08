Четверг, 8 февраля 2018

Не так давно британский министр иностранных дел Борис Джонсон сравнил Россию с древней Спартой… Удивительный феномен Спарты состоял в том, что ее воины не отступали и не сдавались… Но, пожалуй, ни у кого сочетание упорства и готовности к самопожертвованию не доходит до такой степени, как у нас… Нашему солдату, воспитанному в духе православной традиции, дело представлялось простым: смерти на самом деле нет, а потому пасть за веру, царя и отечество не страшно, жизнь этим не кончается… В XX веке немцы убедились в том, что русского и повалить недостаточно. В ходе Второй мировой они столкнулись с ожесточенным противостоянием и самопожертвованием в ситуации, когда всякое сопротивление казалось безнадежно… Прежде чем пытаться скрестить оружие с армией, обладающей такими боевыми качествами, нужно сто раз подумать… Россия не сдается. Пора это усвоить.

Егор Холмогоров, публицист

Не зря колотился сталинский приказ (0019, 16.7.41): “На всех(!) фронтах имеются многочисленные(!) элементы, которые даже бегут навстречу противнику(!) и при первом соприкосновении с ним бросают оружие”. (В Белостокском котле, начало июля 1941, при 340 тысячах пленных было 20 тысяч перебежчиков!) Положение казалось Сталину настолько отчаянным, что в октябре 1941 он телеграфно предлагал Черчиллю высадить на советскую территорию 25-30 английских дивизий – какой коммунист глубже падал духом! Вот настроение того времени: 22 августа 1941 г. командир 436-го стрелкового полка майор Кононов открыто объявил своему полку, что переходит к немцам, чтобы влиться в Освободительную армию для свержения Сталина, – и пригласил с собой желающих. Он не только не встретил сопротивления, но в е с ь п о л к пошел за ним!.. Когда он прибыл в лагерь военнопленных под Могилевом для вербовки желающих, то из 5000 тамошних пленных – 4000 тут же выразило желание идти к нему…

Александр Солженицын. “Архипелаг ГУЛАГ”