Четверг, 8 февраля 2018

Фигурантов дела вымышленной террористической организации “Сеть” Илью Шакурского и Дмитрия Пчелинцева, арестованных в Пензе прошлой осенью, пытали током в городском СИЗО-3. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвокатов политзеков Анатолия Вахтерова и Олега Зайцева.

Вахтеров был у Шакурского 7 февраля. Анархист сообщил ему, что признал вину под пытками. По словам антифашиста, его отводили в подвальное помещение СИЗО, где некие люди в масках и камуфляжной форме заставляли его раздеться, подключали к кончикам пальцев политзека электроды и крутили динамомашину. Шакурский полагает, что силовики хотят связать арестованных анархистов с делом лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева. По словам Вахтерова, ФСБ начала фабриковать дело “Сети” с Егора Зорина – арестованного пензенского анархиста, который “оказался из всех слабохарактерным, дал показания на всех своих товарищей”.

Зайцев посетил Пчелинцева 6-го числа, политзек также рассказал ему о пытках. По словам адвоката, антифашиста 27 октября на выходе из подъезда его дома схватили и повалили на землю четверо в штатском. В дальнейшем некоторые из участников задержания конвоировали его из здания УФСБ в изолятор. 28 октября политзек был отправлен в СИЗО. В тот же день к нему в камеру зашли трое фсиновцев и вывели Пчелинцева в соседний карцер. В помещении около 6-7 человек в балаклавах (некоторые из них в камуфляже, некоторые в гражданской одежде) заставили Пчелинцева раздеться до трусов и сесть на лавку, связали ему руки, привязали ноги к ножкам лавки, присоединили к большому пальцу ноги провод динамомашины и несколько раз пускали по телу политзека ток. “Слова “нет”, “не знаю”, “не помню” ты должен забыть, ты меня понял?” – сказал Пчелинцеву после первой пытки током один из людей в масках. Затем анархиста швырнули на пол (при падении он до крови разбил колени), стянули с него трусы и попытались подсоединить провода к половым органам. Анархист стал умолять не делать этого. Пытавшие стали говорить ему: “Ты лидер”, “Вы собирались устраивать террористические акты”. Пчелинцев повторил за ними эти утверждения.

На другой день, чтобы прекратить пытки, политзек разбил головой бачок унитаза и осколками от него порезал себе руки на локтевых сгибах и шею. Сотрудники СИЗО оказали ему медпомощь. 8 ноября в камеру к активисту завели неких четверых людей, одетых в арестантские робы поверх гражданской одежды. На их головах были маски. Вошедшие избили Пчелинцева, нанося удары по животу, почкам и голове. Они представились членами “блаткомитета” и потребовали от активиста за неделю “решить проблему с мусорами”, в противном случае пригрозив его “опустить”. Один из них снимал избиение на телефон, в это время за дверью камеры также находился сотрудник ФСИН. В дальнейшем Пчелинцева уже без масок посещали оперативники ФСБ и оказывали на него психологическое давление. После попытки суицида политзека поставили на внутритюремный учет – с этого момента все следственные действия с ним стали проводиться в наручниках.

Как подчеркивает в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы “Агора” Павел Чиков, признавшие вину пензенские и петербургские фигуранты дела “Сети” сделали это до вступления в дело независимых адвокатов. Как утверждает правозащитник, арестованные в Пензе не жаловались своим адвокатам на пытки, такие жалобы поступали только от петербуржцев Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. При этом ранее сообщалось, что Шишкин не заявлял о пытках – посетившим его в изоляторе членам ОНК он сказал, что травмировался во время спортивных занятий. Это же говорилось в его объяснении на имя начальника УФСБ по Петербургу и Лениградской области Александра Родионова. Уже после подачи объяснения медосвидетельствование выявило наличие у антифашиста большого количества гематом и ссадин. Жалобу на пытки в СКР подал также свидетель по делу – знакомый Филинкова Илья Капустин. Чиков выразил готовность помочь политзекам с жалобами на пытки. Однако адвокатам и их подзащитным приходится учитывать “наличие в деле совокупности объективных доказательств помимо показаний, тяжесть обвинений и условия, в которых содержатся обвиняемые”, добавил Чиков.

Всего известно о восьми пензенских фигурантах дела. Кроме Пчелинцева, Шакурского и его однокурсника Зорина это Арман Сагынбаев (псевдоним Андрей Безопасность), Рыжий (настоящее имя неизвестно), Андрей Черной (Близнец). Еще одним координатором и идеологом группировки ФСБ называет некоего Бориса (неизвестно, имя это или псевдоним). Также по делу арестован 29-летний Василий Куксов (Кукс). При этом в СМИ сообщалось только о шести арестованных.

Всем арестованным вменяется статья 205.4 УК (организация террористического сообщества или участие в таковом). Как утверждают в ФСБ, с конца 2015 года пензенские антифашисты распределили роли в террористической группе: инструктор по стрельбе Пчелинцев руководил ей, Рыжий был его заместелем, Сагынбаев должен был изготавливать и закладывать взрывчатку, Шакурский обучал членов группы ведению боя. Зорин назван в деле стрелком, который “при наступлении военного положения участвует в боестолкновениях с силовиками”.

Как говорится в деле, члены “Сети” намеревались “раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране”, после чего поднять мятеж; в качестве жертв терактов они намечали силовиков и руководителей местных администраций. Упоминаются также планы устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, которые должны пройти в нынешнем году. Утверждается также, что летом 2016 года у организации появились ячейки в Москве, Петербурге и Белоруссии.

В Петербурге по делу “Сети” арестованы двое антифашистов – Шишкин и Филинков. Филинкова после задержания сотрудники ФСБ били и пытали электрошоком, также пытками подвергся его знакомый Капустин – он не принадлежит к антифашистскому движению. 8 февраля Шишкин направил прокурору ходатайство о досудебном соглашении – в случае его удовлетворения политзеку придется оговорить себя, а также, скорее всего, других фигурантов дела.