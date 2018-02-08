Четверг, 8 февраля 2018

Дальневосточный окружной военный суд на выездном заседании в здании Новосибирского гарнизонного суда приговорил к 17 годам колонии строгого режима иностранного гражданина Умара Самиева. Об этом сообщает “Континент Сибирь” со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Суд признал Самиева виновным по статьям о подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ. Подсудимый вину признал.

Гражданством какой страны обладает Самиев, в сообщении не уточняется.

Суд установил, что иностранец готовил взрывы в Новосибирске. “В этих целях летом 2016 года он изготовил дистанционно-управляемые взрывные устройства и осуществил их подрыв в Новосибирске на открытых участках местности”, – заявили в спецслужбе. Во время одного из таких испытаний Самиева задержали.

Как утверждают в ФСБ, Самиев состоял в группировке “Исламское государство”. Испытания СВУ он проводил в целях подготовки теракта.

20 декабря в Кирове Коллегия Московского окружного военного суда на выездной сессии приговорила 23-летнего гражданина Киргизии к 12 годам строгого режима по делу о терроризме. Его объявили виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы), части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму) и части 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Имя осужденного не называлось, приводился лишь инициал Дж.

Согласно фабуле дела, Дж., являясь сторонником некоей “запрещенной в России международной террористической организации”, в августе – сентябре 2016 года на личной ВК-странице публиковал посты, возбуждающие ненависть и вражду к немусульманам.

Кроме того, утверждается, что в феврале – марте 2017 года Дж. убеждал двух жителей Кировской области совершить теракты в Москве, в том числе наезд на толпу “КамАЗом”.

Дж. был задержан полицейскими в марте 2017 года. Следствие вел 1-й отдел по расследованию особо важных дел кировского главка СКР. Признал ли вину сам осужденный, не уточнялось.