Четверг, 8 февраля 2018

Российские наемники находились в зоне поражения во время атаки западной коалиции по позициям войск диктатора Башара Асада на северо-востоке страны, проведенной в среду. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По словам источника телеканала, в Пентагоне “не верят”, что среди жертв удара американских войск в мухафазе Дейр-эз-Зор есть россияне. В американском военном ведомстве полагают, что наемники во время атаки на силы Асада пытались захватить близлежащее нефтяное месторождение. Во время боя в штабе Сирийских демократических сил (SDF) находились американские наблюдатели, добавил собеседник CBS.

В четверг бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин сообщил о тяжелых потерях частной военной компании Вагнера в районе населенного пункта Хишам вблизи города Дейр-эз-Зор. “Ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения “Вагнера”. Одно – практически полностью уничтожено, второе – разгромлено “в хлам”, – написал бывший полевой командир. “Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение”, – добавил он. По словам Гиркина, с поля боя “два “КамАЗа” трупов вывезли”.

Если подтвердится, что среди погибших есть граждане России, это будет первый случай гибели россиян от американского авиаудара в ближневосточной стране.

В среду коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по позициям Асада в мухафазе Дейр-эз-Зор. Удар сопровождался наступлением SDF, в котором участвовали около 500 повстанцев с артиллерией, танками, тяжелыми ракетными комплексами и минометами. В результате погибли более 500 военных диктатора. Атака была предпринята в ответ на попытку войск Асада захватить главный штаб SDF в Дейр-эз-Зоре, к которому прикомандированы американские военные. При нападении сил Асада был ранен лишь один повстанец.

Войска Асада хотят захватить территории, которые повстанцы отвоевали у “Исламского государства” в сентябре 2017 года. Как утверждается, диктатора интересуют нефтяные месторождения в Хушаме, которые в 2014-2017 годах были важным источником дохода исламистов.