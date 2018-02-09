Пятница, 9 февраля 2018

Глава аппарата правительства Сергей Приходько заявил о желании “ответить по-мужски” главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, опубликовавшему расследование об отдыхе чиновника на яхте олигарха Олега Дерипаски.

“По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля”, – цитирует РБК вице-премьера. По словам чиновника, “политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное – от моего друга (Дерипаски. -Ред.) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта”.

По словам Приходько, подавать в суд на Навального – “слишком много чести”. “Достаточно того, что это сделают другие люди”, – добавил вице-премьер.

В пятницу Дерипаска пообещал подать против Навального иск о защите чести и достоинства из-за распространения оппозиционером “лживых обвинений” в адрес олигарха. “Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности”, – говорится в заявлении представителя бизнесмена.

Как сообщают “Ведомости”, в пятницу ФБК отправил в СКР и Генпрокуратуру с требованием проверить сведения, изложенные в расследовании фонда. В организации пообещали отправить в понедельник аналогичное заявление главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову.

В четверг Навальный опубликовал расследование о Приходько. Оно основано, в частности, на постах в инстаграме сотрудницы эскорт-агентства под псевдонимом Настя Рыбка и ее же книга “Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха”. Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов. Эксперты ФБК пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили вице-премьер – руководитель аппарата правительства Приходько и Дерипаска, а само путешествие проходило в Норвегии в августе 2016 года. По словам оппозиционера, отдых в Норвегии можно расценивать как форму взятки для Приходько.

В одном из роликов, выложенных Рыбкой в инстаграме, Дерипаска и человек, похожий на Приходько, обсуждают на яхте российско-американские отношения. Летом 2017-го Associated Press сообщала, что Дерипаска еще в 2005 году нанял будущего начальника избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта для лоббирования интересов Кремля в США.

Навальный также привел данные об элитной недвижимости Приходько и его жены – даче площадью 1580 квадратных метров, большом земельном участке и двух квартирах в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Навальный предполагает, что имущество приобретено на взятки вице-премьеру от олигархов.

После выхода расследования ФБК Рыбка опубликовала в своем инстаграме видеоролик, в котором обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании на яхте и потребовала от миллиардера жениться на ней. Однако в пятницу она заявила, что эти обвинения были шуткой.