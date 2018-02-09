Пятница, 9 февраля 2018

В южнокорейском Пхёнчхане зажжением олимпийского огня завершилась церемония открытия зимних Игр-2018. Как сообщает Би-Би-Си, 80 спортсменов из России участвовали в церемонии под нейтральным флагом.

Олимпийский огонь зажгла южнокорейская фигуристка Юне Ким: она поднесла факел к специальной пружине, которая доставила огонь в чашу – огромную белую вазу, символизирующую полную луну.

Российская делегация появилась на стадионе 55-й, между командами Австрии и Узбекистана. Спортсменты были одеты в белые пуховики, шарфы и шапки без национальной символики. Флаг олимпийского движения перед сборной нес южнокорейский волонтер. Команда россиян официально называется “Олимпийские спортсмены из России”.

Всего в открытии Игр участвовали 6500 атлетов из 92 стран. Россия – единственная страна – участница Олимпиады, представителям которой не было позволено нести свой флаг.

Впервые за 11 лет на открытии Олимпиады по стадиону вместе прошли сборные КНДР и Южной Кореи: они были в одинаковой белой форме и шли под флагом объединенной Кореи, на котором изображен голубой полуостров на белом фоне.

В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 из-за вскрывшихся фактов массового употребления допинга спортсменами. “Чистым” атлетам разрешили выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. Всего для участия в Олимпиаде допущены 169 спортсменов из России.

В пятницу Спортнивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции всех 47 россиян, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду.