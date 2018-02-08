Четверг, 8 февраля 2018

В Белгороде члены местной общины свидетелей Иеговы Анатолий Шаляпин и Сергей Войков задержаны по делу об экстремизме. Это произошло в среду после обысков у верующих, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Как сообщается, обыски прошли как минимум у 16 членов общины. У верующих изымали Библии, электронные устройства и носители информации, деньги, загранпаспорта и фотографии. После обысков членов общины свидетелей Иеговы доставляли в здание следственного управления областного УМВД и брали у них отпечатки пальцев. Шаляпин и Бойков были задержаны на 48 часов в качестве подозреваемых по делу, остальным верующим выдали повестки на допрос. В каком процессуальном статусе находятся другие члены общины, не уточняется. На другой день начались допросы фигурантов дела. “Гражданам задают вопросы типа: “Правда ли вы верите, что во время Страшного суда все умрут, а вы останетесь?” и “Как вы относитесь к президенту страны В. В. Путину?”, – говорится в сообщении. Делом белгородских иеговистов занимается группа из 12 следователей МВД.

Из сообщения не ясно, были ли другие задержанные кроме Шаляпина и Бойкова – говорится лишь, что “десятки людей были задержаны, некоторые остаются под стражей уже два дня”.

Какая статья УК вменяется задержанным, не уточняется. Как можно предположить, им инкриминируют статью 282.2 кодекса (деятельность экстремистской организации).

Верховный суд признал общину свидетелей Иеговы в Белгороде экстремистской организацией еще в 2016 году.

Также сообщается о 12 обысках у иеговистов, проведенных в Кемерово еще 23 января. “В некоторых случаях вооруженные сотрудники СОБРа в масках силой открывали двери, ворвавшись, ставили мирных граждан лицом к стене с поднятыми руками или валили на пол. В квартиры вторгалось иногда более 10 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Гражданам отказывали в возможности сделать телефонный звонок или пригласить адвоката”, – говорится на сайте свидетелей Иеговы. Были изъяты телефоны, планшеты, компьютеры, электронные носители информации, личные вещи верующих. Обыски проводились в рамках дела по части 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации; от 2 до 6 лет), которое возбудила 19 января следователь СКР полковник юстиции Оксана Рыбалкина. О задержанных по итогам обысков в Кемерове не упоминается.

23 марта 2017 года деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена в качестве обеспечительной меры до рассмотрения в Верховном суде иска Минюста о запрете религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. 17 августа коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме. В тот же день Минюст внес Управленческий центр и 395 его местных общин в реестр экстремистских организаций. С этого момента стало возможным фабриковать против верующих дела по статье 282.2 УК.

В мае 2017-го, еще до вступления запрета организации в силу, в Орле после обыска в местной общине иеговистов был арестован подданный Дании Деннис Кристенсен. По части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. В июне Орловский облсуд оставил политзека под стражей.

В июле дело об экстремизме за раздачу листовок свидетелей Иеговы было возбуждено в Курске, а в августе подозреваемым по делу о возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК; от 2 до 5 лет) стал руководитель общины иеговистов в городе Майский Кабардино-Балкарии Юрий Залипаев.