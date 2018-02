Четверг, 8 февраля 2018

Судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Елена Благодатная оштрафовала на 4 тысячи рублей по статье о нарушении правил пребывания в России британскую журналистку-фрилансера Маделайн Роач, освещающую преследования крымских татар. В тот же день ее вынудили уехать из Крыма, сообщает “Радио Свобода”.

Роач объявили виновной по части 2 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение иностранцем правил пребывания в России, выразившееся в несоответствии фактической деятельности заявленной цели въезда). Ее обвинили в журналистской деятельности без аккредитации российского МИДа и в отсутствии медицинской страховки.

На слушаниях журналистка настаивала, что не выполняла ничье задание, а на полуостров приехала для встречи с героями своих публикаций. По версии полиции, Роач сняла и переслала с помощью мессенджера на телефоне видео встречи с семьями крымскотатарских политзаключенных. На заявление Роач, что при получении российской визы она оформила страховку, полицейские ответили ей, что якобы нужна некая “специальная страховка для Крыма”. Адвокат Андрей Семенец, приглашенный силовиками, советовал журналистке признать вину и покинуть полуостров.

В качестве одного из доказательств виновности Роач полицейские продемонстрировали на суде ее статью о возвращении карательной психиатрии в Крыму на примере преследования зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Публикация вышла в июне 2017 года на сайте Al Jazeera.

Роач была задержана утром 7 февраля в хостеле в Симферополе. Ее доставили в отдел полиции, где опросили и составили административный протокол.

Журналистка предполагает, что российские силовики установили за ней слежку и наблюдали за ее активностью в интернете.

Роач публиковала материалы о нарушении прав человека в Крыму в The Moscow Times, Newsweek, The Globe and Mail и других изданиях.