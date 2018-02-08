Четверг, 8 февраля 2018

В чеченском селе Курчалой кадыровцы собираются снести дом главы регионального отделения “Мемориала” Оюба Титиева, арестованного по сфабрикованному делу о наркотиках. Как сообщает правозащитный центр “Мемориал”, дом правозащитника готовятся снести вместе с домами еще 36 жителей села.

Жителям домов предписано покинуть их до 12 февраля. О сносе они узнали только в понедельник от сотрудников районной администрации, которые созвали сельчан на сход у мечети. Там им объявили, что на месте их домов будут строиться торговый центр и другие объекты. О планах строительства в Курчалое торгового центра было известно и ранее, однако о конкретном месте строительства до этого жителей села не информировали.

Перед собственниками домов выступили члены некой комиссии, созданной властями региона, в том числе ее глава, вице-премьер правительства республики – министр финансов Чечни Сулман Тагаев. Жителям села пообещали выделить новое жилье в неопределенном будущем – без указания сроков, площади и местонахождения новых домов.

При этом юридически обязывающих документов о выкупе домов и земли, а также о получении нового жилья подписано не было. “Никто не посмел протестовать. Никто не посмел задать вопрос о правовых основаниях подобных действий властей. Люди безропотно начали искать места, куда они смогут выехать и вывезти свое имущество — к родственникам, на съемное жилье”, – говорится в сообщении “Мемориала”.

Накануне резолюцию с требованием освободить Титиева принял Европарламент. Депутаты “настоятельно призывают российские власти обеспечить полное уважение прав человека и юридических прав господина Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, физическую неприкосновенность и достоинство, а также защиту от судебного преследования, криминализации и произвольного ареста”. Также европарламентарии потребовали “положить конец пресечению свободы слова в Чечне и обеспечить эффективные гарантии безопасности жертвам и свидетелям злоупотреблений” и провести “независимые, объективные и тщательные расследования вызывающих сожаление событий в Чечне”.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января и два дня спустя арестован. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

В среду по распоряжению зампрокурора Чечни дело Титиева передали из ОМВД по Курчалоевскому району в региональный главк СКР. В “Мемориале” ранее настаивали на другом решении. 24 января НКО потребовала передать дело в центральный главк МВД. Свое требование правозащитники обосновали тем, что Чечня является “территорией, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости”. 1 февраля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с иным предложением – поручить расследование управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

10 января Совет Европы призвал российские власти освободить Титиева. С аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева наркоманом. “ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”, – заметил глава Чечни.