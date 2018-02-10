Суббота, 10 февраля 2018

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию меморандума о расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года, сообщает “Голос Америки”. Документ был составлен демократическим меньшинством в комитете по разведке Конгресса в ответ на доклад республиканцев.

Публикация подобных документов требует согласования с администрацией, так как в них может быть разглашены конфиденциальные данные. В письме, направленном главным юрисконсультом Белого Дома Дональдом Макганом председателю комитета Девину Нунесу, утверждается, что “меморандум содержит большое количество закрытой и секретной информации”. Белый Дом просит демократов внести в документ изменения, в чем им готов помочь Минюст.

В своем документе демократы намеревались привести свои возражения на так называемый “меморандум Нунеса”, подготовленный республиканцами и опубликованный в конце прошлой недели.

В “меморандумом Нунеса” описываются обстоятельства, при которых спецслужбы в октября 2016 года получили ордер на прослушивание Картера Пейджа, который тогда занимался в штабе Трампа вопросами внешней политики на общественных началах. Такой ордер можно получить сроком на 90 дней в секретном федеральном суде, заседающем в здании Минюста.

Ордер был выдан на основании “досье Трампа”, составленного бывшим британскими разведчиком Кристофером Стилом по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. Эта компания, в свою очередь, получила заказ от национального комитета Демпартии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Республиканцы утверждают, что ФБР, обращаясь в суд, опустили ряд важных фактов, в частности, что составитель “досье Трампа” Стил через адвокатскую контору Perkins Coie получил от демократов 160 тысяч долларов. “При этом политическая подоплека досье Стила была известна высокопоставленным чиновникам и ФБР”, – отмечается в республиканской версии меморандума.

Демократы, первоначально проголосовавшие за публикацию этого документа, заявили, что республиканцы внесли изменения в него перед отправкой в Белый Дом. Поэтому демократы подготовили собственную версию меморандума.

В ФБР “меморандум Нунеса” рскритиковали. “Мы серьезно обеспокоены пропуском фактов, которые фундаментально влияют на точность меморандума”, – говорилось в заявлении спецслужбы.

Сам Трамп заявил, что документ его “полностью оправдывает”. Президент отметил, что “в течении года без конца пытались что-то найти и ничего не нашли”, и что обвинения в сговоре и воспрепятствовании правосудию “умерли”.