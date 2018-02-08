Четверг, 8 февраля 2018

Расходы на строительство газопровода “Турецкий поток” скорее всего полностью лягут на “Газпром”, так как привлечь средства зарубежных банков пока не получилось и вряд ли удастся. Об этом заявил зампред правления российской компании Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне, сообщают “Ведомости”.

“Исходя из существующей реальности, скорее всего “Турецкий поток” будет изначально профинансирован из бюджета “Газпрома” и в дальнейшем будет рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций”, – отметил Круглов.

Кроме того, зампред правления сообщил об увеличении стоимости строительства. “Предварительно мы говорили, что стоимость проекта составит порядка 6 миллиардов долларов, сейчас мы оцениваем где-то порядка 7 миллиардов”, – отметил Круглов.

В 2014 году “Газпром” был включен в санкционный список США в связи с российской агрессией на Украине.

Об идее прокладки “Турецкого потока” президент Владимир Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта “Южный поток” невозможна из-за позиции Евросоюза. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. В 2015 году, после ухудшения отношений между странами из-за инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24, переговоры о “Турецком потоке” были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта. Турецкий парламент ратифицировал соглашение о реализации проекта “Турецкий поток”, и 6 декабря 2016 года Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения. Укладка труб началась в мае 2017 года.

В ноябре первая нитка “Турецкого потока” вошла в исключительную экономическую зону Турции. К настоящему времени на подводных участках уложено более 520 км труб из 930.