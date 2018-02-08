Четверг, 8 февраля 2018

Руководство управления МВД по Ростову-на-Дону в связи с участившимися случаями привлечения полицейских к уголовной ответственности потребовало повысить “морально-психологический” уровень сотрудников. Об этом сообщает Телеграм-канал “Омбудсмен полиции”.

Глава управления подполковник Владимир Савчук, занявший этот пост на прошлой неделе, обязал руководителей подразделений представить в отдел по работе с личным составом видеозаписи собраний, на которых сотрудников ознакомят с последними ЧП и напомнят о требованиях закона и кодекса этики госслужащего. Кроме того, все полицейские должны будут получить специальные памятки “по соблюдению служебной дисциплины и законности”.

“В срок до 12.02.2018 под видеозапись провести встречу с членами семей (родители, супруги) подчиненных сотрудников с приглашением представителей Общественного совета, Совета ветеранов и Русской православной церкви, – говорится в опубликованном приказе Савчука. – При проведении вышеуказанных встреч и бесед настоятельно рекомендовать сотрудникам вверенного подразделения отказаться от посещения баров, ночных клубов, ресторанов и кафе в служебное и неслужебное время, особенно в состоянии опьянения”.

Кроме того, родственникам полицейских напомнят о необходимости сообщать руководству управления “о каких-либо конфликтах в семье либо об отклоняющемся поведении сотрудника в быту”.

Как отмечается в приказе, на этой неделе были возбуждены три уголовных дела против ростовских полицейских. Старшему сержанту, сотруднику изолятора временного содержания,инкриминируют статью 319 УК (публичное оскорбление представителя власти). Двоих старших лейтенантов из ОП №8 обвиняют по части 2 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору либо с применением оружия”. Наконец, СКР возбудил дело в отношении подполковника и майора по пунктам “а” и “б” части 5 статьи 290 (вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору).