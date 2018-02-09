Пятница, 9 февраля 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину личное письмо, в котором пригласил его в Пхеньян “в удобное для него время”. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи.

Письмо доставила Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, приехавшая на Олимпиаду в Пхёнчхан в составе северокорейской делегации. В письме отмечается, что Ким готов провести встречу в кратчайшие сроки.

На переговорах с северокорейской делегацией Мун заявил, что возобновление диалога между США и КНДР также необходимо для развития отношений между двумя Кореями. Между тем находящийся в Пхёнчхане вице-президент США Майк Пенс не собирается вести переговоры с представителями КНДР. В четверг на встрече с Муном Пенс подчеркнул необходимость продолжать применять “максимальное давление и санкции” против Севера.

В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что рассмотрит вопрос о направлении делегации КНДР на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. “Участие Северной Кореи в зимних играх станет хорошей возможностью продемонстрировать национальную гордость, и мы желаем, чтобы Игры были успешными. Должностные лица двух Корей могут срочно встретиться, чтобы обсудить эту возможность”, – сказал он.

При этом Ким отметил, что в 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. “Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким.

Тем не менее Ким объявил КНДР “миролюбивой и ответственной ядерной державой” и призвал к снижению военной напряженности на Корейском полуострове. “Когда дело касается отношений между Севером и Югом, мы должны снизить военную напряженность на Корейском полуострове, чтобы создать мирную обстановку, – сказал северокорейский лидер. – И Север, и Юг должны прилагать усилия”.

3 января Ким приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в Пханмунджоме. В тот же день северокорейская сторона впервые за несколько лет открыла эту линию связи. Представители двух стран провели по ней 20-минутные переговоры, обсудив технические проблемы предстоящих контактов.

9 января в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи, прошли переговоры между министрами двух государств. Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн договорились о приезде делегации КНДР на Олимпиаду-2018, а также обсудили другие вопросы межкорейских отношений.

В пятницу на открытии Игр сборные КНДР и Южной Кореи прошли по стадиону вместе. Они были в одинаковой белой форме и шли под флагом объединенной Кореи, на котором изображен голубой полуостров на белом фоне.