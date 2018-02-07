Среда, 7 февраля 2018

В Петербурге полиция ставит на профилактический учет участников прошлогодних антикоррупционных акций. Об этом в среду сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Московской Хельскинкской группы Александра Передрука.

К молодому человеку, оштрафованному за участие в митинге 12 июня на Марсовом поле, явился домой участковый. Он сообщил хозяину, что того поставили на профучет, и предложил дать объяснения относительно акции. Оппозиционер отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Полицейский рассказал петербуржцу, что в Красносельском районе города на учет в полиции поставлены уже примерно 15 участников протестных акций.

Еще одного жителя Красносельского района, который 26 марта участвовал в шествии по Невскому проспекту, на 6 февраля вызвали к начальнику ОП-74 “для решения вопроса постановки на учет”. Однако повестку в дверях своей квартиры он обнаружил лишь 7-го числа.

В понедельник “Довод” передавал, что во Владимирской области школьника Виталия Александрова поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних за участие в региональной акции “забастовки избирателей” 28 января. Решение было принято без положенного в таких случаях заседания комиссии и при этом датировано еще 26-м числом.