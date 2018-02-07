Среда, 7 февраля 2018

Петербургский антифашист Игорь Шишкин, арестованный по делу вымышленной ФСБ анархистской организации “Сеть”, направил прокурору ходатайство о досудебном соглашении. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Дмитрия Динзе, адвоката политзека.

Если ходатайство будет удовлетворено, в рамках сделки арестованному, вероятнее всего, придется дать показания не только против себя, но и против других фигурантов дела. В обмен он сможет рассчитывать на срок продолжительностью не более двух третей максимального.

26-летний бизнесмен Шишкин был задержан 25 января и два дня спустя арестован. По части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе) политзеку грозит от 5 до 10 лет колонии. Как можно заключить из нынешней публикации “Медиазоны”, обвинение антифашисту еще не предъявлено – в заметке он назван подозреваемым. Часть 2 статьи 100 УПК (избрание меры пресечения в отношении подозреваемого) устанавливает, что лица, арестованные по подозрению в терроризме, могут оставаться в СИЗО без предъявления обвинения в течение 45 суток с момента задержания.

На суд об аресте Шишкина доставили сильно избитым. О пытках он не заявлял. В деле есть объяснение, написанное политзеком вскоре после задержания на имя начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Александра Родионова. В этой бумаге утверждается, будто все травмы антифашист получил во время занятий смешанными единоборствами в клубе.

Уже после подачи Шишкиным объяснения его направили на медосвидетельствование. Медики обнаружили у него перелом нижней стенки глазницы, а также множество гематом и ссадин.

5 февраля региональная ОНК опубликовала отчет по итогам двух освидетельствований Шишкина, первое из которых было проведено 27-го числа после суда о мере пресечения, а второе – в минувшую пятницу при посещении политзека в СИЗО-3 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ. При осмотрах политзека на его теле среди прочего были обнаружены повреждения, которые в медицинской карте охарактеризованы как ушибы, однако в действительности, как утверждают общественники, представляют собой ожоги от ударов током.

“На его теле большое количество следов, которые мы воспринимаем как следы электрических проводов, как следы страшных пыток”, – отметила член ОНК Яна Теплицкая.

Также у политзека обнаружили огромную гематому на треть бедра.

За несколько дней до Шишкина в Петербурге был арестован еще один фигурант дела – антифашист Виктор Филинков. Его также жестоко пытали. Пыткам подвергся и свидетель Илья Капустин – знакомый Филинкова, не принадлежащий к антифашистскому движению.

Дело “Сети” фабрикуется с октября прошлого года. Осенью в Пензе по этому делу в СИЗО отправили пять человек; один был позже переведен под домашний арест. По крайней мере часть обвиняемых пытали. При этом об преследованиях в Пензе стало известно лишь после арестов в Петербурге.

Согласно фабуле дела, члены “Сети” намеревались “раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране”, после чего поднять мятеж; в качестве жертв терактов они намечали силовиков и руководителей местных администраций. Упоминаются также планы устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, которые должны пройти в нынешнем году.

В организации, утверждает ФСБ, было несколько ячеек. Главной являлась пензенская. Кроме того, действовали две ячейки в Петербурге (Шишкин принадлежал к одной из них, а Филинков – к другой), одна в Москве и еще одна – в Белоруссии.

Относительно Шишкина в деле говорится, что он организовывал акции “Не сдавайся!” и “Черный Петроград”, основал в соцсетях анархистские сообщества “Автономное действие” и “Вегетарианская сила”, а также неоднократно привлекался к административной ответственности по обвинениям в нарушениях на митингах. Кроме того, утверждается, что в Петербурге Шишкин подозревался в грабеже, а в Киеве – в причинении тяжких телесных повреждений.