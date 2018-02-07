Среда, 7 февраля 2018

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование в отношении вице-премьера – руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Расследование основано на постах в инстаграме и книге “Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха” сотрудницы эскорт-агентства, пишущей под псевдонимом Настя Рыбка.

Рыбка описывает путешествие на яхте с персонажами, которых автор называет Папа и Руслан Золотов. “Чем там занимался Руслан? Просто рыбачил? Нет! Там был Папа. Это были неформальные переговоры о чем-то для Руслана важном”, – говорится в книге.

Эксперты ФБК, сравнивая описания из книги и опубликованные в инстаграме Рыбки фотографии, пришли к выводу, что прототипами персонажей послужили Приходько и миллиардер Олег Дерипаска. На снимках видны характерные детали яхты Дерипаски EDEN. Анализ данных трекинговых сервисов показал, что описанное Рыбкой путешествие проходило в августе 2016 года.

Навальный приводит данные об элитной недвижимости Приходько. Вице-премьер с женой владеют дачей площадью 1580 квадратных метров, трехгектарным участком в кооперативе “Сосны” и двумя квартирами в элитном доме в Шведском тупике в Москве рыночной стоимостью 480 миллионов рублей. В расследовании ставится под сомнение официальная версия о высоких доходах жены Приходько. Она не занимается бизнесом, на нее записана лишь доля в “ничего не зарабатывающем” подмосковном яхт-клубе.

“Да и даже если на секунду поверить в сверхбогатую жену. Этих денег все равно не хватило бы даже на одну квартиру в этом доме! Догадались, на что я намекаю? На взятки от олигархов я намекаю, конечно же”, – пишет Навальный. По его мнению, события, описанные Рыбкой в главе “Папа в сексе”, также можно рассматривать как форму взятки. “Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств, – это, не поверите, тоже взятка”, – отмечает основатель ФБК.

“Моральную сторону этой истории я сначала хотел оставить в стороне, а потом подумал: ну какого черта? Не может высочайшего ранга чиновник, отвечающий за международную политику, проводить отпуск на яхте с олигархом и проститутками. Это позорит всю страну”, – отмечает Навальный.

В ФБК заинтересовались постами Рыбки, после того как в московский штаб Навального явилась “группа сильно неадекватных девушек”. “Девушки одеты крайне неуместно, на них латексные костюмы полицейских, дубинки всякие, плетки, наручники. Гостьи активно приставали и хватали всех подряд, вели себя, в общем, не очень красиво. Достаточно быстро их вежливо выпроводили из штаба”, – отмечает Навальный. Видеозапись этого визита была опубликована телеканалом Life.

Позже Рыбка опубликовала видеоролик с объяснением мотивов посещения штаба Навального. “Девушка объявляет на меня секс-охоту. Она называет себя и тех дам, которые были у нас в штабе, “охотницами”, и я, мол, их новая жертва. Знаете, почему? Потому что из-за меня, цитирую, “люди продолжают воевать”, – написал Навальный.

После публикации расследования Рыбка обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании. “У меня есть честь, и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег (Дерипаска. – Ред.) решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два варианта. Либо он на мне женится и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли на “Пусть говорят” (ток-шоу на Первом канале. – Ред.) и ответили за свои поступки”, – сказала она.

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— Грани.Ру (@GraniTweet) 8 февраля 2018 г.