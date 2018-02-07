Среда, 7 февраля 2018

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане отказалась рассматривать апелляции шестерых российских атлетов на отстранение от Олимпиады-2018. Об этом сообщается на сайте суда.

Заявления подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

CAS счел, что этот вопрос выходит за пределы его юрисдикции. По той же причине отклонены апелляции еще семерых россиян, не допущенных в Пхёнчхан – спортивных врачей, тренеров и других сопровождающих лиц.

При этом выездная панель CAS рассмотрела заявления 45 российских спортсменов и двоих тренеров, обжаловавших решения Международного олимпийского комитета. Решение суда объявят в пятницу с 9 до 12 московского времени. Церемония открытия Олимпиады-2018 начнется в 14 часов по Москве.

1 февраля CAS отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских спортсменов, ранее уличенных в применении допинга. 11 россиянам она была заменена запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде, а с остальных 28 обвинения в употреблении допинга полностью сняли за недоказанностью. После этого оправданные спортсмены направили в МОК запросы для получения приглашений на Олимпиаду-2018.

В воскресенье президент МОК Томас Бах указал на необходимость реформировать CAS, в частности его систему управления. Такое заявление он сделал именно в связи с решением суда по апелляционным жалобам россиян. Вынесенное решение, отметил президент МОК, “негативно скажется на борьбе с допингом в будущем”. Тогда же Бах предупредил, “что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОК”.

В понедельник МОК отказал в допуске на Игры в Пхёнчхане 15 россиянам, с которых CAS снял обвинения в употреблении допинга. Решение затронуло 13 действующих спортсменов и еще двоих, которые завершили карьеру и теперь работают тренерами. Решение специальной комиссии по допуску российских спортсменов было принято единогласно, заявила ее глава Николь Хевертц. Глава комиссии МОК по расследованию случаев употребления допинга Денис Освальд отметил, что решение CAS оправдать 28 россиян было “шокирующим”, и он его “не понимает”, поскольку не знаком с мотивами.