Среда, 7 февраля 2018

Советский районный суд Красноярска обязал Минфин выплатить более 22 тысяч рублей компенсации кандидату культурологии Ирине Кудиновой за незаконное привлечение ее к административной ответственности после публикации фотографии кулича и двух яиц. Об этом сообщает Интерфакс.

“Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с Минфина России 22 тысячи 780 рублей в пользу Ирины Кудиновой в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек за незаконное привлечение ее к административной ответственности”, – сообщил адвокат группы “Агора” Владимир Васин.

В апреле прошлого года сотрудники прокуратуры обнаружили опубликованное Кудиновой в социальной сети “ВКонтакте” изображение пасхального кулича и яиц, которое расценили как фаллический символ. В заключении привлеченного к проверке “специалиста в области православия” говорилось, что “отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное”. Соответственно, изображение пасхальной символики в качестве фаллического символа рассматривается православными как осквернение предметов религиозного почитания, заявила специалист.

В отношении Кудиновой возбудили дело по части 2 статьи 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, штраф от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов). Пострадавшими выступили иерей храма Архистратига Михаила и его прихожане. По их словам, изображение оскорбило их чувства верующих.

Сама Кудинова отметила, что в посте речь шла о коррупции в рамках размещения арт-объектов в Москве в 2016 году. “Если пройти по гиперссылке, то можно увидеть цифры (189 333 690 рублей) и описание выше, которое не соответствует размещенной картинке, – сказала Кудинова. – Никакого словесного осквернения Русской православной церкви или христианства в посте нет и быть не могло”.

25 мая 2017 года мировой судья судебного участка № 65 Красноярска прекратил административное дело в отношении Кудиновой в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения. После этого культуролог подала иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к ответственности.