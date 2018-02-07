Среда, 7 февраля 2018

В Евпатории следователь СКР предъявил обвинение 39-летнему анархисту Евгению Каракашеву по части 1 статьи 282 УК (возбуждении ненависти или вражды) и по части 2 статьи 205.2 (призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Об этом “Граням” сообщил адвокат группы “Агора” Алексей Ладин.

Поводом для уголовного преследования послужили опубликованные Каракашевым в соцсети “ВКонтакте” видеофайл без названия (в конце 2014 года) и некий текст (в январе 2017 года). “В представленном на исследование телетексте… содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насильственных, разрушительных действий”, – говорится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Обвинение по 282-й статье предъявленного из-за публикации активистом “последнего интервью приморских партизан”, ранее признанного судом экстремистским материалом.

По словам Ладина, сам Каракашев связывает возбуждение уголовного дела и последующий арест с протестами против застройки курортной зоны Евпатории в окрестностях Мойнакского озера.

Уголовное дело было возбуждено 31 января. 1 февраля, в день проведения общественных слушаний по вопросу застройки, Каракашев был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

5 февраля Евпаторийский городской суд арестовал Каракашева на два месяца, до 1 апреля. Во время суда было заметно, что на голове у Каракашева имеется большая ссадина. Сам активист на заседании заявил, что не считает себя виновным. Он подчеркнул, что паспорта у него изъяты во время обыска и никуда скрыться он не сможет.

14 февраля в Верховном суде Крыма будет рассмотрена апелляция на решение о заключении Каракашева под стражу.

В начале 2017 года российская прокуратура в Евпатории требовала от анархиста дать объяснение по поводу “размещения им антироссийской публикации в Интернете”. Каракашев тогда связал интерес к нему российских спецслужб с попыткой крымских анархистов в ноябре 2016 года провести пикет у здания полиции в Евпатории против политических репрессий.