Среда, 7 февраля 2018

Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по “возвращению” себе Еревана. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на съезде правящей партии “Йени Азербайджан”, сообщает 1News.Az.

“Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. И это должно быть направлением нашей дальнейшей деятельности, как мы и сегодня проводим работу в этом направлении. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезурский и Гёйчинский махалы. Это должны знать и молодое поколение, и весь мир, – сказал Алиев. – Иреван (азербайджанское название Еревана. – Ред.) – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это – наша политическая и стратегическая цель, и мы постепенно должны приближаться к этой цели”.

Президент Азербайджана также заявил, что Баку “держал и будет держать” Армению в изоляции. “В результате наших усилий Армения превратилась в политический, экономический, энергетический, транспортный тупик, и, конечно же, дальнейшее развитие этой страны беспросветно. Мы же продолжим свою политику и должны решить вопрос, используя все возможности, растущую мощь, экономический потенциал, политические возможности, военное могущество, чтобы территориальная целостность нашей страны была обеспечена”, – подчеркнул Алиев.

На съезде “Йени Азербайджан” Алиева выдвинули Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые состоятся 11 апреля.

В марте 2014 года года Алиев заявил, что в ближайшее время Баку вернет себе Нагорный Карабах. “Я абсолютно уверен, что растущая мощь Азербайджана, наш потенциал и продуманная, взвешенная внешняя политика позволит нам восстановить свою территориальную целостность, – заявил Алиев. – Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, исконно нашей землей. Все топонимы в Нагорном Карабахе отражают культуру, историю азербайджанского народа. И не только Нагорный Карабах, но и большая часть нынешней Армении – это древние азербайджанские земли”.

Азербайджан не планирует идти наперекор международному праву, подчеркнул Алиев. При этом он отметил, что международные законы периодически расходятся с понятием справедливости. Президент отметил, что рассчитывает на “справедливое” разрешение “главной внешнеполитической проблемы” Азербайджана.