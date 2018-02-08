Четверг, 8 февраля 2018

Президент России Владимир Путин поручил организовать масштабные геномные исследования в России… “Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров”, – сказал он во время заседания Совета по науке и образованию… В октябре 2017 года… Путин говорил, что сегодняшний уровень развития технологий настолько высок, что ученые фактически могут “влезать в генетический код”. “Сейчас вполне представимо, что скоро человек сможет создавать другого человека “с заданными характеристиками”, – отметил тогда президент. – Это может быть музыкант, но может быть и военный. И то, о чем я сказал, может быть страшнее ядерной бомбы”.

РБК

Джюс рассуждал вслух:

- Почему жевунами правит Прем Кокус? Разве он умнее меня? Разве он такой искусный мастер, как я?.. Прем Кокус гораздо богаче меня, это правда: у него большие поля, где работает много людей. Но теперь, когда у меня есть живительный порошок, я могу наделать себе сколько угодно работников, они расчистят лес и у меня тоже будут поля… стой! А что, если не работников, а солдат?.. Да-да-да! Я наделаю себе свирепых, сильных солдат, и пусть тогда жевуны осмелятся не признать меня своим правителем!.. А если сделать деревянных людей в человеческий рост, научить их владеть оружием. Да ведь тогда я смогу помериться силами с самим Гудвином…”…

“Все-таки надо быть поосторожнее, – подумал он. – На первое время с меня достаточно Голубой страны. А там… а там…”

Александр Волков. “Урфин Джюс и его деревянные солдаты”