Среда, 7 февраля 2018

В Новосибирске в день приезда Владимира Путина сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН, доцент НГУ Игорь Просанов провел одиночный пикет. Об этом сообщает Academ.info.

В 9:45 Просанов вышел к зданию президиума СО РАН в жилете с надписями “Путин беда России” и “Путин плохой президент”. По словам пикетчика, он не доволен политикой Путина, в частности, когда речь идет о развитии российской науки.

Спустя некоторое время к Просанову подошел полковник полиции и стал с ним беседовать. Затем полицейский ушел. В 10:30 двое мужчин в штатском схватили пикетчика и на руках унесли его в машину без опознавательных знаков. О том, куда увезли Просанова, не сообщается.

Кроме того, около 10 человек приняли участие в пикете против реализации двух крупных концессионных проектов, строительства четвертого автомоста через реку Обь и двух мусоросортировочных заводов с полигонами, сообщает “Сибирь.Реалии”. Активисты держали плакаты “Крепостное право отменили в 2018 году”, “Все концессии под общественный контроль”, “Не будем ездить по платному мосту”.

Организатор пикета, заместитель председателя “Партии дела” Олег Викторович подтвердил, что пикет был приурочен к приезду в город Путина. Викторович отметил, что первоначально пикет заявлялся у здания администрации, но в связи с визитом президента активистам предложили площадку по соседству.

Накануне приезда Путина в новосибирском Академгородке снег с газонов убирала тяжелая техника. Под ножи грейдеров попадали урны, лавочки и даже наружные сооружения подземной вентиляции. Жителей центральных улиц обошли полицейские, которые рекомендовали не подходить к окнам и не открывать форточек. Подвалы зданий опечатали.

В среду Путин посетил Красноярск. Там обманутые дольщики собрались на площади у администрации края, пытаясь обратить на себя внимание президента. Люди держали плакаты с требованием разобраться в их проблеме. Одиночный пикет у отделения полиции провела женщина с плакатом, на котором был лозунг “Воры и бандиты украли кирпичный завод”. Еще два пикета состоялись возле здания регионального правительства и Сибирского федерального университета.