Четверг, 8 февраля 2018

Верховный суд аннексированного Крыма продлил до 17 апреля аресты фигурантам третьего (бахчисарайского) дела “Хизб ут-Тахрир” Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Меметов заявил ходатайство об отводе судьи Галины Редько, которое она отклонила. После этого политзек потребовал вывести его из зала заседания, потому что “не доверяет судье и считает все происходящее театрализованным действием, далеким от правосудия”.

Редько также приняла решение о продлении срока под стражей Мамутову. Сообщается, что его побили конвоиры, пока вели из автозака в зал.

Аресты Абсеитову и Абильтарову продлил судья Эдуард Белоусов.

Бизнесмен Мамутов, повар Меметов, стоматолог Абсеитов и строитель Абильтаров были задержаны 12 мая 2016 года и на другой день арестованы. Согласно фабуле дела, Мамутов основал в Бахчисарае ячейку “Хизб ут-тахрир”, а остальные обвиняемые были ее членами.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Первоначально каждому из фигурантов было инкриминировано по одному обвинению. Мамутову вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающую срок вплоть до пожизненного, остальным – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой на момент инкриминированных им эпизодов составляла от 5 до 10 лет колонии.

Однако 20 апреля 2017 года стало известно, что Мамутову предъявлено дополнительное обвинение – по части 1 статьи 30 – статье 278 российского УК (приготовление к насильственному захвату власти). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) оно предусматривает до 10 лет колонии. Сообщалось, что такое же обвинение вменят и другим фигурантам.

Причиной стало то, что, если Мамутову с самого начала инкриминировали особо тяжкое преступление, так что часть 3 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) позволяет продлевать ему арест на срок до полутора лет, то остальным фигурантам был вменен тяжкий, а не особо тяжкий состав. По истечении года пребывания в СИЗО их были обязаны освободить, если только следствие не завершится и дело не отправят в суд. Поскольку же следствие до сих пор продолжается, силовики, чтобы оставить в СИЗО всех четверых фигурантов, добавили каждому из них обвинение по особо тяжкой 278-й статье.

В январе прошлого года ФСБ использовала такую же уловку для продления арестов фигурантам второго дела крымских мусульман.

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абсеитова и Абильтарова – по четверо.