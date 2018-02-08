Четверг, 8 февраля 2018

Уголовный суд Лиссабона приговорил к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии (SIS) Фредерику Карваляу Жила, собиравшего информацию для российской разведки. Об этом сообщает издание Sapo24/

Суд счел доказанным, что Жил передал российскому гражданину Сергею Позднякову материалы о деятельности SIS, получив 10 тысяч евро. При этом португалец знал, что Поздняков был агентом Службы внешней разведки России. Кроме того, в доме Жила были обнаружены другие документы SIS. Суд пришел к выводу, что “попытка нарушения государственной тайны не была завершена”.

Суд назначил Жилу шесть с половиной лет за шпионаж и два года и два месяца за “преступление пассивной коррупции”. Окончательный срок был назначен путем частичного сложения наказаний.

21 мая 2016 года в Риме итальянская полиция и португальские спецслужбы задержали Позднякова и Жила в момент передачи секретных документов. “В результате отличной координации между прокурором, судебной полицией и SIS, а также международного сотрудничества с итальянскими властями, два человека были арестованы в Риме по обвинению в шпионаже, коррупции и нарушении государственной тайны”, – говорилось в заявлении португальской полиции.

Отмечалось, что российский связной, имя которого тогда не называлось, вопреки сложившейся практике, не обладал дипломатическим иммунитетом. Поэтому он также был задержан.

9 июня экстрадированный из Италии Жил по решению суда был арестован на родине. По данным португальских спецслужб, с 2014 года он передавал России информацию о НАТО и Евросоюзе. Эти данные наиболее интересуют российскую разведку. За каждый документ Жил получал 10 тысяч евро. Деятельность Жила стала предметом расследования португальской контрразведки с прошлого года. При обыске в его доме были изъяты секретные документы и неназванная сумма наличных.

Жил более 30 лет проработал в SIS и дослужился до поста главы антитеррористической службы. Ему предъявлены обвинения в шпионаже, коррупции и разглашении государственных секретов.

Сам Жил заявил, что познакомился с россиянином в Лиссабоне и всегда думал, что он занимается предпринимательской деятельностью. По словам экс-сотрудника SIS, в Риме они обсуждали вопрос о создании совместного предприятия по экспорту португальских товаров в Россию.

Власти Португалии направили в Рим запрос и на экстрадицию Позднякова. Однако в июле 2016 года Апелляционный суд Италии, занимающийся делами об экстрадиции, отказал в его выдаче.