Среда, 7 февраля 2018

Европейский парламент потребовал от властей России немедленно освободить руководителя грозненского отделения правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева. Резолюция опубликована на сайте ЕП.

Депутаты “настоятельно призывают российские власти обеспечить полное уважение прав человека и юридических прав господина Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, физическую неприкосновенность и достоинство, а также защиту от судебного преследования, криминализации и произвольного ареста”.

Кроме того, в резолюции содержится требование “положить конец пресечению свободы слова в Чечне и обеспечить эффективные гарантии безопасности жертвам и свидетелям злоупотреблений”,также провести “независимые, объективные и тщательные расследования вызывающих сожаление событий в Чечне”.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами и два дня спустя арестован. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

10 января Совет Европы призвал российские власти освободить Титиева. С аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева наркоманом. “ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”, – заметил глава Чечни.

В среду по распоряжению зампрокурора Чечни дело Титиева передали из ОМВД по Курчалоевскому району в региональный главк СКР. В “Мемориале” ранее настаивали на другом решении. 24 января НКО потребовала передать дело в центральный главк МВД. Свое требование правозащитники обосновали тем, что Чечня является “территорией, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости”. 1 февраля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с иным предложением – поручить расследование управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.