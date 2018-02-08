Четверг, 8 февраля 2018

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане отклонила апелляции 45 российских спортсменов и двоих тренеров на отстранение их Международным олимпийским комитетом от Игр-2018. Об этом сообщается на сайте суда.

Судьи CAS пришли к выводу, что решение МОК о порядке приглашений российских спортсменов на Олимпиаду “не может рассматриваться как вариант санкций”. Оно было принято “для достижения баланса между заинтересованностью МОК в глобальной борьбе с допингом и интересами отдельных спортсменов из России”, отмечается в решении суда.

“Истцы не доказали, что способ, которым две специальные комиссии, группа по рассмотрению приглашений (IRP) и группа по имплементации олимпийских атлетов из России (OAR IG), оценивали заявителей, проводились дискриминационным, произвольным или недобросовестным образом”, – подчеркнули в CAS.

МОК одобрил решение суда. “Мы приветствуем это решение, как поддержку борьбы с допингом и за чистоту всех спортсменов”, – говорится в заявлении МОК.

Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что суд принял решение под давлением МОК. “CAS сложно выносить решения на фоне предыдущего давления. Если бы сейчас допустили – это был бы шок, – сказал чиновник. – Изучим возможные шаги, никто так это не оставит. Сейчас начались Игры, идет “олимпийское перемирие”. Решение CAS предсказуемое и понятное, поскольку они рассматривали вопрос – не нарушена ли процедура приглашения на Игры, но огорчительное”.

По словам Мутко, процедура МОК “непрозрачна, противоречива, не добавляет авторитета ее авторам, создается иллюзия, что это частная вечеринка, и критериев допуска на нее много”. При этом CAS рассматривал не суть вопроса, а то, не была ли нарушена процедура, поэтому “иного решения никто не мог ожидать”.

Накануне панель CAS отказалась рассматривать апелляции шестерых российских атлетов на отстранение от Олимпиады-2018. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации. Суд счел, что этот вопрос выходит за пределы его юрисдикции. По той же причине отклонены апелляции еще семерых россиян, не допущенных в Пхёнчхан – спортивных врачей, тренеров и других сопровождающих лиц.

1 февраля CAS отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских спортсменов, ранее уличенных в применении допинга. 11 россиянам она была заменена запретом участвовать лишь в ближайшей Олимпиаде, а с остальных 28 обвинения в употреблении допинга полностью сняли за недоказанностью. После этого оправданные спортсмены направили в МОК запросы для получения приглашений на Олимпиаду-2018.

В воскресенье президент МОК Томас Бах указал на необходимость реформировать CAS, в частности его систему управления. Такое заявление он сделал именно в связи с решением суда по апелляционным жалобам россиян. Вынесенное решение, отметил президент МОК, “негативно скажется на борьбе с допингом в будущем”. Тогда же Бах предупредил, “что отсутствие санкций со стороны CAS не означает, что эти спортсмены будут иметь право на получение приглашения от МОК”.

В понедельник МОК отказал в допуске на Игры в Пхёнчхане 15 россиянам, с которых CAS снял обвинения в употреблении допинга. Решение IRP, которое затронуло 13 действующих спортсменов и еще двоих, которые завершили карьеру и теперь работают тренерами, было принято единогласно. Глава комиссии МОК по расследованию случаев употребления допинга Денис Освальд отметил, что решение CAS оправдать россиян было “шокирующим”, и он его “не понимает”, поскольку не знаком с мотивами.