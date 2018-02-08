Четверг, 8 февраля 2018

Судья Южно-Сахалинского горсуда Елена Поликина приговорила бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 13 годам строгого режима, сообщает Интерфакс. Он признан виновным в восьми эпизодах получения взяток.

Экс-губернатор также оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе в течение пяти лет.

Бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин приговорен к восьми годам заключения и штрафу в 4 миллиона рублей. Экс-советник главы области Андрей Икрамов получил девять с половиной лет и оштрафован на 176 миллионов рублей. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов признан виновным только в одном эпизоде со взяткой и должен будет выплатить 2,5 миллиона рублей штрафа без реального лишения свободы.

Суд счел доказанным, что все фигуранты действовали в составе устойчивой организованной преступной группы, созданной в целях получения взяток от бизнеса. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 миллионов рублей. Хорошавин находился в тени, но, по мнению судьи Поликиной, именно он руководил деятельностью группы, которая выполняла все его поручения. Размер каждой взятки превышал миллион рублей, что считается особо крупным размером.

28 ноября представитель Генпрокуратуры Денис Штундер просил приговорить Хорошавина к 13 годам и штрафу в 500 миллионов. Наказание определено путем частичного сложения сроков. Гособвинение попросило для экс-чиновника 10 лет по частям 5 и 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пять лет за один эпизод по статье 174.1 УК (отмывание денег). Для Икрамова гособвинитель просил девять с половиной лет и штраф в 300 миллионов рублей, для Карепкина и Борисова – восемь и семь лет.

Согласно фабуле дела, в 2009 году Хорошавин образовал организованную преступную группу, в которую вошли Карепкин и Икрамов. В 2009-2015-м эта группа получила от восьми бизнесменов взятки за покровительство. В одном случае, заявляло следственное ведомство, для получения взятки был привлечен Борисов, который в состав организованной группы не входил и осведомлен о ее деятельности не был.

Часть взяток в сумме свыше 77 миллионов рублей, утверждало следственное ведомство, Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты или обменяв на валюту.

В июле 2016 года, после завершения следствия по делу, СКР сообщал, что из четырех фигурантов вину признал только Борисов и он же дал показания на Хорошавина и Карепкина. Остальные обвиняемые вину на тот момент отрицали. Также отмечалось, что после открытия дела против Хорошавина ряд бизнесменов “добровольно сообщили о фактах передачи взяток” чиновнику.

О деле Хорошавина стало известно 4 марта 2015 года. Тогда сообщалось, что ему вменяется получение взятки в сумме 5,6 миллиона долларов при заключении госконтракта на строительство блока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Чиновник был задержан и доставлен в Москву.

В тот же день Басманный райсуд Москвы арестовал Хорошавина. Чиновника поместили в СИЗО “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

11 марта 2015-го сахалинское региональное отделение “Единой России” приостановило членство Хорошавина в партии до приговора суда.

25 марта Владимир Путин отправил чиновника в отставку с формулировкой “в связи с утратой доверия”.

Через месяц с небольшим по делу Хорошавина были задержаны и арестованы Карепкин и Борисов.

В середине мая 2016 года Южно-Сахалинский горсуд конфисковал у семьи Хорошавина имущество стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

В конце июля 2016 года, вскоре после завершения следствия, “Коммерсант” сообщал, что дело против Хорошавина было открыто после конфликта местных бизнесменов с областным УФСБ. Как сообщалось, глава “Сахалинской компании “Энергострой” Николай Кран попытался подкупом добиться, чтобы начальника регионального главка спецслужбы Игоря Стручкова сместили с поста, однако интригу раскрыли, а бизнесмена арестовали. После этого, передавала газета, Кран пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Хорошавина, заявив, что лично или через посредников передал ему 5,6 миллиона долларов за получение заказа на постройку 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.