Среда, 7 февраля 2018

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе рабочего визита в Дагестан договорился с врио главы республики Владимиром Васильевым совместными усилиями навести правопорядок в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

“Главная задача – совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан”, – подчеркнул Бастрыкин. Он отметил, что сотрудники главка СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу и республиканского управления “немало сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе и в целом для безопасности граждан”.

“Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит сюда – заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок”, – заявил Васильев.

Между тем пресс-служба Генпрокуратуры сообщает, что комиссия надзорного ведомства выявила нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану и поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц по статьям о халатности и превышении должностных полномочий.

“Комиссией Генеральной прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законодательства при осуществлении управлением Росприроднадзора по Республике Дагестан государственного надзора в сфере охраны окружающей среды. Ежегодно в атмосферный воздух республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тысяч тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 миллионов кубометров канализационных отходов”, – говорится в сообщении.

Также комиссия Генпрокуратуры установила ущерб на сумму более 143 миллионов рублей от незаконной передачи в собственность земельных участков и объектов недвижимости по сделкам, зарегистрированным управлением Росреестра по Дагестану. “Установлено, что на фоне незаконного предоставления объектов недвижимости и земельных участков управлением не обеспечивается должный уровень правовой экспертизы сделок, что влечет незаконную регистрацию прав”, – сообщает пресс-служба.

“Руководителям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко внесены представления, в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан и иных должностных лиц соответствующих ведомств”, – говорится сообщении.

Следственные действия проходят еще в двух министерствах республики, сообщил источник Интерфакса. “Должностные лица министерства строительства проверяются на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья”, – сказал источник. По его словам, чиновники министерства транспорта, энергетики и связи также проверяются в связи с информацией “о приобретении по заведомо завышенным ценам оборудования для нужд ведомства”.

“Межведомственная комиссия правоохранительных органов проводит проверки в администрации Дербентского района. Они изымают документы, связанные с земельными вопросами”, – рассказал представитель администрации Тарлан Алекперов.

В понедельник в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР.

Во вторник судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля всех четверых дагестанских чиновников. Обвиняемые отказались признать свою вину.

В понедельник Васильев отправил в отставку правительство республики. Во вторник он предложил назначить премьером республики Артема Здунова, министра экономики Татарии. В среду депутаты Народного собрания Дагестана на внеочередной сессии одобрили его кандидатуру. Васильев подписал соответствующий указ.

В среду стало известно, что практически во всех ведомствах Дагестана проходят выемки документов в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств. Следственные действия ведут представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан с целью декриминализации властей региона. В выемках участвуют сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД.

Республиканским чиновникам, занимающим руководящие должности, запретили выезд из страны до окончания работы федеральной межведомственной комиссии.