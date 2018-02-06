Вторник, 6 февраля 2018

Судья верховного суда аннексированного Крыма Алла Овчинникова продлила фигурантам второго дела “украинских диверсантов” Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову сроки содержания в СИЗО еще на два месяца – до 8 апреля. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Ходатайства о продлении политзекам арестов подал старший следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю подполковник юстиции С. Кулаков. Ранее он же фабриковал обвинение в перевозке наркотиков против задержанного по первому делу “диверсантов” харьковского дальнобойщика Владимира Присича.

Дудка и Бессарабов были доставлены на слушания из симферопольского СИЗО-1. Заседания прошли в закрытом режиме.

3 ноября прошлого года, когда политзекам в очередной раз продлевали арест, сообщалось, что следствие по делу уже завершено и фигуранты с их адвокатами приступают к ознакомлению с материалами. На какой стадии дело находится сейчас, правозащитники не уточняют.

Обвиняемые – жители Севастополя. 53-летний Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. После аннексии Крыма работал сапером в городском управлении российского МЧС. 41-летний Бессарабов – военный эксперт.

Обоих севастопольцев задержали 9 ноября 2016 года; одновременно был задержан третий фигурант дела – военный эксперт Дмитрий Штыбликов, в прошлом также служивший в украинской армии. На другой день всех троих арестовали.

Фигурантам вменили часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе организованной группы; от 5 до 8 лет) и часть 3 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет).

Согласно фабуле дела, обвиняемые планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем уже вскоре выяснилось, что оружие, которое изъяли у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

Вскоре после ареста фигурантов спецслужба распространила видеозаписи с признательными показаниями как Штыбликова, так и Бессарабова. Запись допроса Дудки обнародована не была. В дальнейшем сообщалось, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением. Позже стало известно, что от первоначальных показаний отказался и Бессарабов.

Между тем Штыбликов весной 2017 года пошел на сделку с прокуратурой, в рамках которой дал показания как против себя, так и против Дудки. 16 ноября подконтрольный России Севастопольский горсуд, рассмотрев дело 47-летнего Штыбликова в особом порядке, приговорил его к пяти годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.

У Дудки в заключении ухудшилось здоровье, а лекарства, которые родственники приносили ему в СИЗО, фсиновцы передавали политзеку с задержками. Один раз задержка составила месяц.