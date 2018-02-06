Вторник, 6 февраля 2018

Судья верховного суда аннексированного Крыма Елена Михалькова продлила фигуранту первого дела “украинских диверсантов” Евгению Панову срок содержания в СИЗО еще на два месяца – до 9 апреля. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

С ходатайством в суд обратился старший следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю подполковник юстиции Михаил Голышев – бывший следователь СБУ, объявленный украинскими властями в розыск за дезертирство.

Как уточняют “Крым.Реалии”, слушания, включая оглашение постановления, прошли в закрытом режиме.

Адвокат Сергей Легостов отметил изданию, что судья Михалькова “проигнорировала все доводы защиты о завершении следствия и отсутствии реальных доказательств со стороны обвинения”.

10 февраля истекают полтора года с зафиксированной в материалах дела даты задержания Панова (фактически он был похищен несколькими днями раньше). Части 3, 4 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) не допускают содержания арестованных в СИЗО больше полутора лет. Однако часть 8 этой же статьи предусматривает исключение из общего правила в случаях, когда следствие уже завершено и обвиняемый знакомится с материалами или же они уже направлены в прокуратуру.

На суд к Панову из Энергодара, Запорожская область, приехала его мать Вера Котелянец. Она, как передает “Крымская солидарность”, передала активистам множество писем и открыток для политзеков – крымских татар, написанных жителями континентальной Украины.

40-летний Панов работал водителем на Запорожской АЭС в Энергодаре. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”.

6 августа 2016 года Панов с неизвестной целью выехал на своей машине в аннексированный Крым и следующей ночью на севере полуострова был похищен ФСБ. В последующие несколько дней он подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий в Крыму. Однако после помещения в СИЗО-1 в Симферополе политзек эти показания дезавуировал.

В окончательной редакции обвинения Панову инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы; до 10 лет колонии), часть 3 статьи 30 – часть 3 статьи 226.1 (покушение на контрабанду оружия в составе организованной группы; до 9 лет) и часть 3 статьи 222 российского УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; до 8 лет).

По одному делу с Пановым проходит 42-летний уроженец Львовщины Андрей Захтей, до ареста живший в Саках на западе Крыма. Он был похищен в ту же ночь, что и Панов, и также несколько дней подвергался пыткам, а после помещения в СИЗО отказался от первоначальных признательных показаний. Однако в конце июня 2017 года Захтей заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и отказался ото всех четырех адвокатов по соглашению. Его дело выделили в отдельное производство. В то же время сообщалось, что давать показания против Панова Захтей отказался, заявив, что до ареста знаком с ним не был.

29 января дело Захтея поступило в верховный суд аннексированного Крыма. Слушания назначены на 8 февраля, начало в 11:30. Согласно информации на сайте суда, Захтею вменены те же, что и Панову, часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 и часть 3 статьи 222, а кроме того, часть 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы), статья 324 (незаконное приобретение официального документа) и часть 3 статьи 327 российского УК (использование заведомо подложного документа).

В начале октября прошлого года адвокат Легостов рассказал, что Панов в СИЗО пребывает в информационном вакууме. Ранее, заметил юрист, он послал своему клиенту почтой несколько газет, однако фсиновцы до сих пор не передали их политзеку. Сам Панов в письме из СИЗО, которое появилось в интернете 2 октября, также отмечал: “Я благополучно изолирован от всякой информации: ни радиоточки, ни газет, не говоря уже о телевизоре”.