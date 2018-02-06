Вторник, 6 февраля 2018

В красноярском аэропорту Емельяново пассажиров Boeing-737 авиакомпании “Победа”, вылетавших в Москву, два часа продержали в самолете с открытыми дверями при 16-градусном морозе из-за того, что ожидалось прибытие самолета Владимира Путина. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на одного из пассажиров, Григория Скарченко.

Перед приземлением Ил-96 Путина в салон зашел некий человек и закрыл все шторки иллюминаторов с той стороны, откуда можно было увидеть самолет и кортеж главы государства. Многие пассажиры, однако, отодвинули шторки и сделали фотографии.

Отопление, рассказал Скарчевский, в салоне не включили, сославшись на некие технические проблемы. Двери оставались открытыми, поскольку в самолет должна была сесть еще одна группа пассажиров. Однако, заметил собеседник радиостанции, этой группе “повезло: их в автобус уже не пустили, и они ждали в зале ожидания”.

“Такое издевательство над людьми – это настоящее свинство, а глава государства так показывает свое пренебрежение ко всем гражданам, – написал Скарченко на своей ФБ-странице. – Это мерзко, это унизительно”.

Еще одна пассажирка, Мария Быстрова, сыронизировала в своем твиттере: “В самолете идет дискуссия о причине закрытия иллюминаторов: это ради безопасности, или Путину нас просто видеть неприятно? Судя по тому, в каких мы условиях, – второе”.

Всего же, отмечает “Радио Свобода” со ссылкой на онлайн-табло Емельянова, из-за прибытия Путина утром в среду на час или более задержали вылет 15 рейсов.

В Красноярск Путин прилетел, чтобы провести совещание с крупными бизнесменами, а также проинспектировать подготовку города к зимней Универсиаде 2019 года.

В четверг глава государства должен посетить Новосибирск. По информации “Сибирь.Реалий”, в новосибирском Академгородке спешно идет уборка снега с газонов. Под ножи грейдеров попадают урны, скамейки и выходы подземной вентиляции научно-исследовательских институтов.

Между тем к жильцам домов по Морскому проспекту города являются полицейские и требуют в четверг не подходить к окнам и не открывать форточек. Входы в подвалы домов Академгородка с утра среды опечатаны, а жителям микрорайона “рекомендовано” 8 февраля сократить свои перемещения до минимума и воздерживаться даже от лишних выходов во дворы.