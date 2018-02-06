Вторник, 6 февраля 2018

Дело о хранении наркотиков, сфабрикованное против председателя чеченского отделения “Мемориала” Оюба Титиева, передано из ОМВД по Курчалоевскому району в региональный главк СКР. Об этом сообщают коллеги Титиева со ссылкой на его адвоката Петра Заикина.

Соответствующее распоряжение принял один из четырех заместителей прокурора Чечни; кто именно, в публикации не уточняется.

В самом “Мемориале” ранее настаивали на другом решении. 24 января НКО потребовала передать дело в центральный главк МВД. Свое требование правозащитники обосновали тем, что Чечня является “территорией, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости”.

1 февраля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с иным предложением – поручить расследование управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал идею Москальковой, обвинив чиновницу в попытке давления на следствие.

Относительно того, можно ли считать нынешнее решение чеченского зампрокурора компромиссом между кадыровцами и администрацией президента, “Мемориал” в своей публикации предположений не высказывает.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января и два дня спустя арестован. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

27 января на опознании Титиева свидетель заявил, что обвиняемого не узнает. По закону процедура опознания может проводиться только один раз; ее протокол остается в деле. Чтобы выйти из положения, кадыровцы устроили очные ставки с участием следователя и понятых. Те дали показания, будто в действительности свидетель узнал Титиева, а запись об обратном в протоколе была сделана “по недоразумению”.

Между тем Кадыров назвал Титиева наркоманом. “ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали”, – заметил глава Чечни.

Политзека защищали три адвоката: двое из Центральной России – Заикин и Илья Новиков – и один местный – Султан Тельхигов (в ряде СМИ упоминается как Аслан Тельхигов). 1 февраля “Новая газета” передала, что Тельхигов из-за давления вышел из дела и выехал из Чечни в неизвестном направлении. Издание передавало, что адвоката разыскивает региональное МВД, а руководство Адвокатской палаты Чечни потребовало ото всех своих членов сообщить о местонахождении и телефонах коллеги.