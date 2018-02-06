Вторник, 6 февраля 2018

В Волгограде против пятерых сторонников “Артподготовки” с осени прошлого года фабрикуется дело о массовых беспорядках. Об этом сообщает “Медиазона”.

Информация о задержаниях по делу появилась 8 декабря 2017-го в телеграм-канале волгоградского “Эха Москвы”. Имена фигурантов в сообщении не уточнялись. С тех пор до выхода статьи “Медиазоны” никаких публикаций о деле в СМИ не было.

Фигурантами являются 21-летний Владислав Бондаренко, 25-летние Станислав Бабанов и Михаил Турченко, 32-летний Олег Костик и 16-летний Кирилл Литвиненко. Костик до ареста жил в Волгоградской области; остальные – в столице региона.

Студенту Волгоградского университета Бондаренко, который принимал участие в провокации ФСБ против других фигурантов, вменена часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающая до двух лет колонии. Прочие четверо обвиняются по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 212 кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках). По такому обвинению им грозит до четырех лет. Делом занимается 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального главка СКР.

Дело Бондаренко объединено в одно производство с делом по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет; до пяти лет колонии), которое против него ранее, 3 ноября 2017-го, открыло областное УФСБ. Согласно фабуле этого дела, месяцем раньше, в октябре, студент создал в Телеграме четыре чата – “Краснодар”, “Москва”, Volgograd и REV.51117, – участниками которых стали около 30 человек.

В этих чатах, согласно фабуле дела об экстремизме, Бондаренко распространял “идеи данной организации (“Артподготовки”. – Ред.), в том числе насильственного воспрепятствования законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, до неопределенного круга лиц”. Как утверждается, он помещал голосовые сообщения с призывами вооружаться, запасать взрывчатку и горючее, нападать на силовиков, похищать оружие, а затем захватить здания государственных структур в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве.

Когда именно задержали Бондаренко, неясно, отмечает “Медиазона”. Однако из материалов дела следует, что с 1 по 3 ноября он делал публикации в чатах уже под контролем оперативников ФСБ – как утверждается, “с добровольного согласия”.

С другими фигурантами дела о массовых беспорядках Бондаренко с середины октября активно общался в Телеграме. Он убедил знакомых отправиться в Москву, как утверждает СКР, “для участия в массовых беспорядках” – революции, которую лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября.

Как рассказал “Медиазоне” Владимир Бабанов, отец одного из политзеков, на суде об аресте сына упоминалось сообщение о маршрутке, которая бесплатно должна довезти оппозиционеров до Москвы.

Днем 3 ноября Бондаренко, действовавший под контролем оперативников спецслужбы, и четверо других фигурантов, встретились у гипермаркета “Столплит”, где якобы и ожидала маршрутка. Там их и задержали полицейские и силовики из ФСБ.

Как говорится в деле, Бабанов был “вооружен” двумя металлическими касками. У Турченко, заявляет СКР, изъяли лом, у школьника Литвиненко – охотничий карабин “Сайга”, а у Костика – нож и деревянную палку.

Бабанова, Костика и Турченко доставили в полицию, где на них сфабриковали отличающиеся лишь именами привлекаемых протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Как утверждалось, в 1:50 ночи 4 ноября они приставали к прохожим и матерились. Утром 4-го числа судья Центрального райсуда города Олег Полянский арестовал всех троих на семь суток. Все привлекаемые признали вину.

Где после задержания находился несовершеннолетний Литвиненко, неизвестно.

Также из публикации не понятно, куда отправили провокатора Бондаренко. Тот же Центральный райсуд отправил его в СИЗО по делу об экстремизме лишь 10 ноября. С тех пор арест дважды продлевали; в последний раз – в нынешнем месяце – до апреля. Вину в экстремизме Бондаренко признал.

Между тем днем 4 ноября административно арестованного Бабанова оперативники ФСБ привезли в наручниках домой на обыск. Были изъяты флэшки и старый винчестер. Акт обыска не составлялся.

В ночь на 11 ноября срок арестов Бабанова, Костика и Турченко истек. Около 3 ночи, как рассказывал отец Бабанова, мужчин вывезли из спецприемника и выпустили у магазина “Ашан”. Тут же полиция задержала их вновь. Днем 11-го числа судья Дзержинского райсуда Оксана Киктева арестовала Бабанова и Костика еще на пять суток по той же части 1 статьи 20.1 КоАП. В этот раз они были также объявлены виновными в матерной брани. Был ли повторно арестован Турченко, неизвестно.

По окончании срока второго ареста Бабанова и Костика освободили. Около трех недель они оставались на свободе.

Дело о массовых беспорядках СКР открыл лишь 4 декабря. Три дня спустя, 7-го числа, Бабанов после звонка следователя отправился на допрос и был задержан. Тогда же задержали Костика. На другой день обоих отправили в СИЗО.

Вину ни тот ни другой политзеки не признают.

До ареста Бабанов рассказывал отцу, что в спецприемнике его принуждали к оговору неких людей, однако он ответил отказом. Между тем после ареста активиста следователь заявлял Бабанову-старшему: “Вот если бы Стас сейчас дал показания, он бы сидел уже дома”.

В августе 2016 года Бабанов участвовал в местной акции Стратегии-31. Он вышел с плакатом “Путин, хватит врать и воевать!”. “Против вообще всех агрессивных войн, развязанных режимом Путина: на Украине, в Сирии”, – пояснил активист “Кавказскому узлу”.

Турченко и Литвиненко находятся под подпиской о невыезде: они полностью признали вину.

Признает ли вину по делу о массовых беспорядках провокатор Бондаренко, не уточняется.