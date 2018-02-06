Вторник, 6 февраля 2018

В симферопольском микрорайоне Фонтаны российские силовики задержали крымского татарина Мустафу Калафатова. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Визитеры явились к Калафатову в 4 часа утра. Его сразу забрали и увезли, а в доме устроили обыск, пояснив, что ищут оружие и запрещенную литературу.

Информации о местонахождении Калафатова в течение дня так и не появилось.

13 сентября 2017 года в райцентре Нижегорский (Сеитлер) на северо-востоке полуострова после “обследования жилища” был задержан соблюдающий мусульманин Ренат Параламов. Его увезли в неизвестном направлении. Поиски похищенного продолжались до середины следующего дня. Днем 14 сентября силовики привезли Параламова на симферопольский автовокзал и оставили там.

В интервью ATR Параламов рассказал, что оперативники ФСБ пытали его, вынуждая оговорить себя и своих знакомых и дать подписку о сотрудничестве. Крымского татарина избивали, применяли к нему ток и угрожали изнасиловать. Не выдержав пыток, похищенный подписал бумаги.

В начале ноября “Крым.Реалии” сообщили, что Параламов выехал на континентальную Украину и поселился с семьей в Киеве.