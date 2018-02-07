Среда, 7 февраля 2018

Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

Атака, как заметил агентству неназванный американский чиновник, сопровождалась наземным наступлением поддерживаемых Западом Сирийских демократических сил. Всего в операции участвовали около 500 повстанцев с артиллерией, танками, ракетными комплексами и минометами.

Погибли больше 100 военных Асада и боевиков лояльных ему нерегулярных формирований.

Среди американских военных пострадавших нет.

Удар коалиции был нанесен в ответ на атаку Асада, предпринятую на главный штаб Сирийских демократических сил в мухафазе Дейр-эз-Зор. К штабу прикомандированы и американские военные. Однако, по информации агентства, при нападении войск диктатора был ранен лишь один повстанец.

Войска Асада хотят захватить территории, которые повстанцы отвоевали у “Исламского государства” в сентябре 2017 года. Как утверждается, диктатора интересуют нефтяные месторождения в Хушаме, которые в 2014-2017 годах были важным источником дохода исламистов.