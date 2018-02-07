Среда, 7 февраля 2018

Объем теневого сектора экономики в России составляет 33,7 процента ВВП. Такую оценку дали эксперты Международного валютного фонда, изучившие ситуацию в 158 странах, сообщает “Коммерсант”.

Для европейской страны, в том числе Восточной Европы, это чрезвычайно высокое значение. Аналогичные цифры исследование дает в основном для относительно развитых стран Африки или Пакистана. В ЕС сходный уровень “тени” имеют лишь Румыния и Болгария, но в более или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7 до 15 процентов ВВП.

При этом сходный с Россией уровень теневой экономики отмечен для Тайваня. Он достигает 24 процентов в Южной Корее и Италии, страны ЕС с традиционно очень крупной “тенью”.

Авторы пользовались новой, более точной, методикой оценки объема теневого сектора. Она включает ряд показателей, которые ранее не учитывались.

По данным исследования, в 1991 году объем теневой экономики в России составлял 39 процентов. “Уровень “тени” почти монотонно рос до 48,7 процента в 1997 году, после кризиса 1998 года сократился до 40 процентов в течение двух лет и до 2003 года стабилизировался на этом уровне, после чего падал до отметки в 32 процента ВВП к 2008 году. Кризис вновь вызвал всплеск доли “тени” в экономике, после чего она столь же эффективно сокращалась – наименьший показатель “тени” был зафиксирован в 2014 году, когда он составил 31 процент”, – отмечает издание.

В июле 2016 года Владимир Путин потребовал вывести около 30 миллионов россиян из теневой экономики. По данным источников Bloombеrg, обсуждая вопрос на заседании экономического совета, президент попросил найти способы, чтобы простимулировать граждан “выйти из гаража”.

К решению проблемы Путин попросил подойти “серьезно и вдумчиво”. В материале отмечалось, что 30 миллионов человек – это 40 процентов от общей численности экономически активного населения страны.